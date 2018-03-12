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Из жизни | На улицах Запорожской и Энгельса ни разу за зиму не чистили снег

12.03.2018|17:15
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Жительница улицы Запорожской Валентина пожаловалась на качество уборки снега с проезжей части.

«В этом году, как наступила осень, были и снега, и дожди - ни разу не приезжали к нам чистить», - рассказала она.

Дорога здесь выполняет еще и функцию тротуара, потому делят ее автомобилисты и пешеходы. Страдают все, за исключением счастливых владельцев полноприводных машин. Те буквально роют под колесами снежную массу, а днищем утрамбовывают середину.

«Сами, конечно, укатывают и такие делают колеи, что из них потом никак не выберешься. Ходить трудно, тяжело. Это хорошо тем, у кого вездеход, а другой машине, «Газели» например, трудно очень подъехать», - добавила женщина.

Про пешеходов и говорить нечего.

«С сеткой, с пакетом не пройдешь, тяжело идти. Под снегом все-таки гололед - спотыкаешься», - посетовала пензячка.

Жаловались на подобную проблему и жители соседней улицы Энгельса: не всякая скорая может доехать до нужного дома.

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Гость|12.03.2018 19:07|

Скинулись бы всей улицей по 100 рублей, да наняли трактор для прочистки дороги. Ну или вручную каждый бы по 2-3 метра дороги очистил. Неужели сложно?

Гость|12.03.2018 19:39|

Такая картина по всей Весёловке. Частный сектор платит не только дорожный налог, но и земельный. И куда идут наши деньги?

Гость|12.03.2018 19:40|

Гость писал(a):

Скинулись бы всей улицей по 100 рублей
Я эту сотню в качестве налогов в бюджет уже скинулся и не одну!!!!

Гость|12.03.2018 19:42|

Гость писал(a):

вручную каждый бы по 2-3 метра дороги очистил.
Легко рассуждать сидя на диване перед телевизором на пятом этаже, умник!

А ты бабулю пенсионерку 70 лет заставь снежок почистить! А улица там не короткая!

Гость|12.03.2018 19:48|

Гость писал(a):

Частный сектор платит не только дорожный налог, но и земельный.
Осел, дорожный налог платится не за расчистку,если что

Гость|12.03.2018 19:51|

Какое название улиц такое и отношение.

Гость|12.03.2018 19:55|

Собак привяжите,жалобщики!

Гость|12.03.2018 20:21|

Хватит брехаться.На следующей неделе потепление и всё растает.

Гость|12.03.2018 20:25|

Весной затопит там всё по пояс.

Гость|12.03.2018 20:41|

Гость писал(a):

Такая картина по всей Весёловке. Частный сектор платит не только дорожный налог, но и земельный. И куда идут наши деньги?
В карманы жуликов и воров, за которых вы голосуете.

Гость|12.03.2018 20:42|

Гость писал(a):

Весной затопит там всё по пояс.
зато летом высохнет

Имя: Гость
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