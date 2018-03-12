12.03.2018 | 17:15

Жительница улицы Запорожской Валентина пожаловалась на качество уборки снега с проезжей части.

«В этом году, как наступила осень, были и снега, и дожди - ни разу не приезжали к нам чистить», - рассказала она.

Дорога здесь выполняет еще и функцию тротуара, потому делят ее автомобилисты и пешеходы. Страдают все, за исключением счастливых владельцев полноприводных машин. Те буквально роют под колесами снежную массу, а днищем утрамбовывают середину.

«Сами, конечно, укатывают и такие делают колеи, что из них потом никак не выберешься. Ходить трудно, тяжело. Это хорошо тем, у кого вездеход, а другой машине, «Газели» например, трудно очень подъехать», - добавила женщина.

Про пешеходов и говорить нечего.

«С сеткой, с пакетом не пройдешь, тяжело идти. Под снегом все-таки гололед - спотыкаешься», - посетовала пензячка.

Жаловались на подобную проблему и жители соседней улицы Энгельса: не всякая скорая может доехать до нужного дома.