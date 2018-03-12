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Из жизни | Контейнер на улице Попова оказался погребен под пакетами с мусором

12.03.2018|17:26
Печать

Голуби на вершине «пищевой пирамиды», а над ними, словно флаг, развевается пакет на ветру - такую картину в праздничные дни можно было видеть на улице Попова, напротив десятого дома. Под горой пакетов с отходами контейнер и не рассмотреть.

«Картина никудышная. Вывозят, но здесь народу много, домов много. Сразу скапливается очень много, поэтому так вот. Не успели вывезти», - предположил прохожий.

У другой женщины, пришедшей с пакетом, иная версия: дополнительных баков не нужно, одного на все окружающие дома хватает. Просто сейчас что-то пошло не так, может, сказались праздничные застолья.

«Достаточно бывает, я в первый раз такое безобразие вижу. В первый раз, никогда здесь такое не видела. Теперь думаю, куда бросать. Чем выше, тем лучше, наверное», - отметила женщина.

Справедливости ради надо сказать, что на этой контейнерной площадке спортивным метанием пакетов местные жители занимаются периодически. Нечасто, но случается, что подойти близко к баку невозможно.

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Гость|12.03.2018 20:19|

Наверно специально,чтобы навредить выборам.

Гость|12.03.2018 20:22|

Раньше переполненные баки поджигали и вроде как ничего, уминалось.

Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 20:36|

Хорошие венские стульчики забирал оттуда Древесина для поделок прекрасная.

Гость|12.03.2018 20:46|

какой буртасам раздельный сбор мусора, обычный бы осилить

Гость|12.03.2018 21:10|

Кто-нибудь читал "Град обречённый" Стругацких? А почитайте. И всей администрации города дайте почитать.

Гость|12.03.2018 21:14|

Да у нас в городе куда не сунься - кругом опа-па и парам-пам пам. Зато с пафосом то всю Московскую блоками бетонными заставят, которые тем не менее оказывается абсолютно бесполезны, то мусорку навороченную откроют, которой пользоваться нельзя, то снегоплавильную установку за кучу денег купят, а город весь в сугробах выше человеческого роста...

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