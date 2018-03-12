12.03.2018 | 17:26

Голуби на вершине «пищевой пирамиды», а над ними, словно флаг, развевается пакет на ветру - такую картину в праздничные дни можно было видеть на улице Попова, напротив десятого дома. Под горой пакетов с отходами контейнер и не рассмотреть.

«Картина никудышная. Вывозят, но здесь народу много, домов много. Сразу скапливается очень много, поэтому так вот. Не успели вывезти», - предположил прохожий.

У другой женщины, пришедшей с пакетом, иная версия: дополнительных баков не нужно, одного на все окружающие дома хватает. Просто сейчас что-то пошло не так, может, сказались праздничные застолья.

«Достаточно бывает, я в первый раз такое безобразие вижу. В первый раз, никогда здесь такое не видела. Теперь думаю, куда бросать. Чем выше, тем лучше, наверное», - отметила женщина.

Справедливости ради надо сказать, что на этой контейнерной площадке спортивным метанием пакетов местные жители занимаются периодически. Нечасто, но случается, что подойти близко к баку невозможно.