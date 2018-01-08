Канализационные шахты, расположенные рядом с тропинкой за остановочным павильоном неподалеку от дома № 62 на улице Лядова, поджидают не слишком удачного путника. Один колодец открыт полностью, другой частично. Поскользнуться и скатиться здесь не составит труда.
Пензенцам приходится думать о том, как спастись, если угодишь в колодец. Они понимают, что не застрахованы от такого кошмара.
«Что бы я стала делать? Наверное, звать на помощь», - предположила пензячка.
«Мне кажется, у меня сердце сразу откажет со страху. Там же сточные воды, туалет, это ведь я попаду не в озеро-океан. Захлебнусь - и все», - рассказала прохожая Антонина Николаевна.
Куда исчезла крышка с открытой шахты, остается загадкой. Вряд ли воры покусились на бетонную плиту. Скорее всего, один колодец даже не накрывали, а на другой небрежно надвинули тяжелую защитную конструкцию.
Частный автотранспорт необходимо запретить. Даже тут из-за них угроза. Надо судить за предумышленное убийство. Водитель садится за руль осознанно, а тут раз и человек провалился и погиб.
И да - живу по соседству.