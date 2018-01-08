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Из жизни | Открытые колодцы на улице Лядова могут стать ловушками для пешеходов

08.01.2018|16:36
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Канализационные шахты, расположенные рядом с тропинкой за остановочным павильоном неподалеку от дома № 62 на улице Лядова, поджидают не слишком удачного путника. Один колодец открыт полностью, другой частично. Поскользнуться и скатиться здесь не составит труда.

Пензенцам приходится думать о том, как спастись, если угодишь в колодец. Они понимают, что не застрахованы от такого кошмара.

«Что бы я стала делать? Наверное, звать на помощь», - предположила пензячка.

«Мне кажется, у меня сердце сразу откажет со страху. Там же сточные воды, туалет, это ведь я попаду не в озеро-океан. Захлебнусь - и все», - рассказала прохожая Антонина Николаевна.

Куда исчезла крышка с открытой шахты, остается загадкой. Вряд ли воры покусились на бетонную плиту. Скорее всего, один колодец даже не накрывали, а на другой небрежно надвинули тяжелую защитную конструкцию.

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Гость|08.01.2018 18:51|

Частный автотранспорт необходимо запретить. Даже тут из-за них угроза. Надо судить за предумышленное убийство. Водитель садится за руль осознанно, а тут раз и человек провалился и погиб.

И да - живу по соседству.

Гость|08.01.2018 19:24|

ВИНОВАТЫХ НАЧИНАЮТ ИСКАТЬ КОГДА ГИБНУТ ДЕТИ.

Имя: Гость
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