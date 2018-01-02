02.01.2018 | 16:11

Бессоновка на время стала центром тхэквондо Пензенской области. Здесь в третий раз прошел традиционный новогодний турнир по этому восточному единоборству. В соревнованиях приняли участие десятки юных спортсменов из семи клубов региона.

«Если говорить о тхэквондо, то можно представить его как многоборье, где в личном зачете следующие соревновательные дисциплины: сила удара, технические комплексы и спарринг. Спарринговаться ребята могут с десяти лет и не ранее, чем получат зеленый пояс», – рассказал организатор соревнований Тарас Глухов.

Тимур Сагипов начал заниматься этим боевым искусством с первого класса и уже может проводить поединки на различных турнирах - возраст и цвет пояса это позволяют. А иногда ему приходится демонстрировать приемы тхэквондо прямо в школе.

«Бывает, мы иногда деремся, тогда чаще всего я всех могу повалить. В классе меня уважают», – похвалился спортсмен.

Победители и призеры новогоднего турнира получили заслуженные грамоты и медали. После соревнований в Бессоновке юные тхэквондисты области начали готовится к Кубку России, который пройдет в феврале в Москве.