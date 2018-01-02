Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 янв 2018|06:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
0oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Из жизни | В Бессоновке прошел областной турнире по тхэквондо

02.01.2018|16:11
Печать

Бессоновка на время стала центром тхэквондо Пензенской области. Здесь в третий раз прошел традиционный новогодний турнир по этому восточному единоборству. В соревнованиях приняли участие десятки юных спортсменов из семи клубов региона.

«Если говорить о тхэквондо, то можно представить его как многоборье, где в личном зачете следующие соревновательные дисциплины: сила удара, технические комплексы и спарринг. Спарринговаться ребята могут с десяти лет и не ранее, чем получат зеленый пояс», – рассказал организатор соревнований Тарас Глухов.

Тимур Сагипов начал заниматься этим боевым искусством с первого класса и уже может проводить поединки на различных турнирах - возраст и цвет пояса это позволяют. А иногда ему приходится демонстрировать приемы тхэквондо прямо в школе.

«Бывает, мы иногда деремся, тогда чаще всего я всех могу повалить. В классе меня уважают», – похвалился спортсмен.

Победители и призеры новогоднего турнира получили заслуженные грамоты и медали. После соревнований в Бессоновке юные тхэквондисты области начали готовится к Кубку России, который пройдет в феврале в Москве.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!