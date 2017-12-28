28.12.2017 | 17:48

Участок дороги, ведущей к дому № 25 на улице 8 Марта, в таком состоянии, что на буграх и выбоинах и шипованные колеса, и подкованные копыта скользят. Тут даже живых коней сносит непонятно куда, а говорить про железных и нечего.

«Очень тяжело проехать», - отметила всадница.

О проблеме мы рассказывали не раз. На ямы ругались и автомобилисты, и прохожие, недовольные тем, что по тротуару ездят машины. Однако автомобилистам некуда деться - они объезжают выбоины.

«Очень плохо, мы почти ползем, несмотря на то, что мы еще не очень старые. Пройти тут толком и негде - наставили машины», - возмутилась прохожая.

В администрации Пензы ответили, что этот участок не находится на балансе города. Якобы он вообще бесхозный, так что тратить деньги на дорогу не станут.