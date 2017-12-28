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Из жизни | Бесхозный участок дороги на 8 Марта создает пензенцам проблемы

28.12.2017|17:48
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Участок дороги, ведущей к дому № 25 на улице 8 Марта, в таком состоянии, что на буграх и выбоинах и шипованные колеса, и подкованные копыта скользят. Тут даже живых коней сносит непонятно куда, а говорить про железных и нечего.

«Очень тяжело проехать», - отметила всадница.

О проблеме мы рассказывали не раз. На ямы ругались и автомобилисты, и прохожие, недовольные тем, что по тротуару ездят машины. Однако автомобилистам некуда деться - они объезжают выбоины.

«Очень плохо, мы почти ползем, несмотря на то, что мы еще не очень старые. Пройти тут толком и негде - наставили машины», - возмутилась прохожая.

В администрации Пензы ответили, что этот участок не находится на балансе города. Якобы он вообще бесхозный, так что тратить деньги на дорогу не станут.

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Гость|28.12.2017 19:25|

Голосуйте за Путина!

Гость|28.12.2017 20:21|

Не отмежеван?

Гость|28.12.2017 20:33|

penzainform.ru писал(a):

В администрации Пензы ответили, что этот участок не находится на балансе города.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПОЧЕМУ НЕ ВЫСТАВЛЕНА НА ПРОДАЖУ???

Гость|28.12.2017 21:16|

Это значит, что любой может его оформить?

Гость|28.12.2017 21:55|

В администрации Пензы ответили, что этот участок не находится на балансе города. Якобы он вообще бесхозный, так что тратить деньги на дорогу не станут.

Попробуй поставить там ларек и тут же хозяин найдется и в суд подадут на самовольный захват бесхозной земли...

Гость|28.12.2017 22:00|

Вот дураки или уроды. Путь законы свои почитают. Нет ничего бесхозного на их территории. Все что по их мнению бесхозное им и принадлежит по закону. А то ишь приспособились - все что нужно содержать и обслуживать (дороги, теплотассы, водопроводы и т.д.) у них бесхозное. А сами только прут и тащут. И куда только прокуратура смотрит?

Имя: Гость
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