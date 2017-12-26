26.12.2017 | 14:08

Активистка из дома № 3 на улице Онежской Людмила Ивановна недовольна работой своей управляющей компании. По ее словам, коммунальщикам главное отписаться о ремонте, а что на деле будет - им все равно.

«У нас состоялось годовое собрание собственников, где мы проголосовали за то, чтобы в этом году выполнить косметический ремонт подъездов. Расчеты показали, что с начала года денег у нас было 268 тысяч», - рассказала женщина.

Получив от коммунальщиков отказ, активистка отправилась в жилищную инспекцию, где выдали предписание.

«Выполнить ремонт в местах разрушения». Ну они и выполнили», - продолжила Людмила Ивановна.

В итоге сейчас в третьем подъезде грязные потолки, окна с паутиной, стены все расписные, почтовые ящики поломанные. Здесь и живет активистка.

«А в других подъездах стены покрасили водоэмульсионной краской. Люди возмущаются: потолки грязные, окна грязные, лестница похожа не пойми на что, а они покрасили», - рассказала она.

В первом подъезде женщина из подсобки создала комнату для сбора совета дома. Там хранятся недавно купленные новые почтовые ящики.

«Нам в этом году поставили новые лифты, а старые мы сдали в металлолом. На вырученные деньги мы купили почтовые ящики, но не можем их поставить, потому что нет ремонта в подъездах», - пояснила пензячка.

Кстати, управляющая компания находится всего в 50 метрах от дома, во дворе. Но здание организации стоит тыльной стеной к многоэтажке. «Это очень символично», - говорит женщина.