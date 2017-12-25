25.12.2017 | 17:44

Житель дома № 3 на улице 65-летия Победы пожаловался на проблемы с проездом спецтехники к многоэтажке.

Поводом к обращению послужил последний случай. К дому вызвали пожарных, когда жители почувствовали, что в одной из квартир пахнет жареным, а на звонок в дверь никто не ответил.

«Я ушла из дома, на одну горелку поставила кастрюлю с кашей и забыла выключить эту горелку. Пока я пришла, там все сгорело, а запах гари дошел до десятого этажа», - рассказала пожилая женщина.

В итоге дверь пенсионерки, которая только три дня как заселилась в квартиру, вскрыли и выключили плиту.

Сергей же, обратившийся в программу «Служба 11», опасается более серьезных ЧП, когда счет времени будет идти на секунды. Ведь, по словам мужчины, спецтехника добралась до многоэтажки не сразу.

«... в связи с тем, что к нашему дому (к третьему) проезд ограничен. Пятый дом поставил столбики и проезд нам перекрыл. Я согласен, может, конечно, и люди еще нарушают, ставят машины, но, я думаю, это не по нормам», - пожаловался пензенец.

В итоге по узкой дорожке может проехать только легковая машина, пожарная не пройдет. На месте журналисты заметили еще один путь к дому. Он есть и на картах, но Сергей утверждает, что он неузаконенный.

«Другой въезд сделали сами жители, чтобы ездить. Хотя пятый дом… мы неоднократно с ними ругались. Они говорят: «Вот у вас въезд. Чего хотите, то и делайте». Этого проезда как такового нет. И даже вам скажу: летом, когда рисовали разметку, там была сплошная линия», - подчеркнул мужчина.

Конфликт за право пользования дорогой начался еще в прошлом году, когда жители домов № 1 и № 3 подняли тревогу, узнав о планах людей из дома № 5 установить забор на отмежеванной земле. Получалось, что две многоэтажки могут остаться в изоляции.

В итоге сейчас подъездные пути остались, но один узкий, а второй, по словам Сергея, стихийный. Мужчина выступает за то, чтобы столбики убрали и создали на пустыре общественную стоянку.