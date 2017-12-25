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Из жизни | Проезд спецтехники к многоэтажке на на улице 65-летия Победы затруднен

25.12.2017|17:44
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Житель дома № 3 на улице 65-летия Победы пожаловался на проблемы с проездом спецтехники к многоэтажке.

Поводом к обращению послужил последний случай. К дому вызвали пожарных, когда жители почувствовали, что в одной из квартир пахнет жареным, а на звонок в дверь никто не ответил.

«Я ушла из дома, на одну горелку поставила кастрюлю с кашей и забыла выключить эту горелку. Пока я пришла, там все сгорело, а запах гари дошел до десятого этажа», - рассказала пожилая женщина.

В итоге дверь пенсионерки, которая только три дня как заселилась в квартиру, вскрыли и выключили плиту.

Сергей же, обратившийся в программу «Служба 11», опасается более серьезных ЧП, когда счет времени будет идти на секунды. Ведь, по словам мужчины, спецтехника добралась до многоэтажки не сразу.

«... в связи с тем, что к нашему дому (к третьему) проезд ограничен. Пятый дом поставил столбики и проезд нам перекрыл. Я согласен, может, конечно, и люди еще нарушают, ставят машины, но, я думаю, это не по нормам», - пожаловался пензенец.

В итоге по узкой дорожке может проехать только легковая машина, пожарная не пройдет. На месте журналисты заметили еще один путь к дому. Он есть и на картах, но Сергей утверждает, что он неузаконенный.

«Другой въезд сделали сами жители, чтобы ездить. Хотя пятый дом… мы неоднократно с ними ругались. Они говорят: «Вот у вас въезд. Чего хотите, то и делайте». Этого проезда как такового нет. И даже вам скажу: летом, когда рисовали разметку, там была сплошная линия», - подчеркнул мужчина.

Конфликт за право пользования дорогой начался еще в прошлом году, когда жители домов № 1 и № 3 подняли тревогу, узнав о планах людей из дома № 5 установить забор на отмежеванной земле. Получалось, что две многоэтажки могут остаться в изоляции.

В итоге сейчас подъездные пути остались, но один узкий, а второй, по словам Сергея, стихийный. Мужчина выступает за то, чтобы столбики убрали и создали на пустыре общественную стоянку.

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Гость|25.12.2017 19:25|

Как же задолбали эти межевальщики, которые под любыми предлогами перекрывают общие проезды, лишь бы их драгоценные парковочные места никто не занимал. Ставят заборы и целые КПП сооружают. Обезьяны зазаборные. На зону все переселяйтесь - там вам и КПП и заборы и вышки с охраной.

Гость|25.12.2017 19:41|

Всё правильно. Территория принадлежит собственникам дома,а значит проезд через эту территорию запрещён жителям соседних домов. Застройщик экономит и территории домов уменьшает умышленно нарушая закон.

Гость|25.12.2017 20:01|

вообще то по нормам пожарной безопасности к зданиям такого типа и этажности должен быть обеспечен проезд с двух сторон. А если еще и принять во внимание, что в этом дома расположен детский сад... Я помню наверное еще с прошлого года как здесь на сайте жильцы этих домой бились из за этого забора. Ну а теперь на месте жильцов 3 -го дома я бы эти столбики вытащил и засунул в жопу жильцам дома № 5. Это счастье, что все обошлось подгоревшей кашей. но судя по бабушке, у них все еще впереди. И еще одна из причин видимо в том, что жильцы дома № 3 совсем не дружны. Всем по фигу.. а были бы по дружнее и вопрос был бы решен

Гость|25.12.2017 20:47|

penzainform.ru писал(a):

на одну горелку поставила кастрюлю с кашей и забыла выключить эту горелку. Пока я пришла, там все сгорело
Похоже в кастрюле одни макароны. Граждане, не делайте так, как эта пенсионерка.

Гость|25.12.2017 21:09|

Там должна проходить дорога от 1 дома до последней свечки,но застройщик как то умудрился здать объекты без дороги. А это уже вопрос к администрации города.

Гость|25.12.2017 22:22|

Делали бы дороги шире планировщики и застройщик и не было бы такой проблемы.

Гость|25.12.2017 22:50|

Гость писал(a):

Всё правильно. Территория принадлежит собственникам дома,а значит проезд через эту территорию запрещён жителям соседних домов. Застройщик экономит и территории домов уменьшает умышленно нарушая закон.
Вот когда купите остров необитаемый посреди океана,тогда оно ваше и будет. А когда дом находится посреди других домов, то нефига свои изгороди городить и запрещать. Ишь чего напридумывали, запрещалы латентные.

Гость|25.12.2017 22:54|

Гость писал(a):

вообще то по нормам пожарной безопасности к зданиям такого типа и этажности должен быть обеспечен проезд с двух сторон.
Они какать хотели - у них частная собственность вот с тыльной стороны и пригорает. И плевать они хотели,что кто-то там сгорит или не дождётся скорой. Человек человеку волчара позорный. А уж как эти волчары любят клетки и заборы - дай им волю, они бы и углы метили.

Гость|26.12.2017 00:03|

Жителям 3 дома насрать на противопожарный проезд, они же его своими жопавозкамт и за ставили они не думают и не хотят думать о своей безопасности это первое. А второе у них так называемый тупиковый проезд и там где тупик площадка как и положена для разворота спец.техники но им всё равно насрать на свою безопастность они заставили и эту площадку своими жопавозкамт. А теперь третьеpenzainform.ru писал(a):

Сергея, стихийный. Мужчина выступает за то, чтобы столбики убрали и создали на пустыре общественную стоянку.
Сережа столбики как стояли так и будут, а весной пятый дом полностью отгородиться,только как начнут делать дорогу. А по поводу общественной стоянки вперед инициатор кто же против, только 5 дому она не нужно у них своей территории хватает. Сережа только может звездить ваш дом с 2011 года и вы палец о палец ни чего не сделали для своего благоустройства. И вот что главное если бы не эти столбы то и к 5 дому пажарка не подъехала бы так как з дом своими жопавозками и территорию этого дома заставлял. А теперь после частичного огорождения 5 дома вокруг дома хоть можно проехать и в том числе и спец техники. Так что Сережа кури бамбук со столбиками и очищай свой двор и проезжию часть к своему дому, а если мозг не знает как это сделать, обратись к жильцам 5 дома они подскажут как и что нужно сделать.

Гость|26.12.2017 00:25|

penzainform.ru писал(a):

В итоге по узкой дорожке может проехать только легковая машина, пожарная не пройдет
Как не пройдет ширина более 4 м 20 см согласно нормам. А если 3 дом в два ряда будет свое авто ставить то там и пешком не пройдешь. Эх серенька прежде чем какие заявления не обоснованные делать кивая на 5 дом, мат.часть хотя бы законов изучил, а уж потом и балоболил.

Гость|26.12.2017 00:42|

Гость писал(a):

25.12.2017 20:01|

вообще то по нормам пожарной безопасности к зданиям такого типа и этажности должен быть обеспечен проезд с двух сторон.

Иди мат.часть уси нормовик.

Гость|26.12.2017 01:55|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/kachokdoma

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