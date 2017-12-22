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Из жизни | Заброшенные участки на улице Бекешской раздражают пензенцев

22.12.2017|16:05
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В самом конце улицы Бекешской, по обе ее стороны, расположены заброшенные участки. Когда-то на них были дома, но теперь ничего не осталось.

В зарослях стоит старый деревянный туалет. Мимо неприглядной картины каждый день в течение нескольких лет ходят и ездят пензенцы.

«Сгорел дом - место пустует. На этом месте можно было бы даже большой дом построить. Не используют. Здесь тоже посносили - летом там болото, даже утки серенькие плавают в нем», - рассказала пензячка Анна Павловна.

Со стороны туберкулезной поликлиники прохожие наблюдают сплошной бурьян, падающие старые деревья, мусор.

«Что же это, в центре города развели грязь, между нами говоря. Рядом больница туберкулезная. Я все время думаю, сколько лет уже прошло! Там и ребятишки лазают, могут упасть, деревья-то там погнили. Непорядок!» - добавила пенсионерка.

Чтобы удручающая картина была чуть лучше, несколько лет назад здесь установили зеленые заборы. Но полностью скрыть то, что за ними, все равно не вышло. С годами изгородь покосилась, где-то ее сломали, а в образовавшиеся проемы стали бросать бутылки, накопилась целая куча.

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Гость|22.12.2017 22:42|

Что здесь плохог не пойму великолепный пейзаж.

Гость|23.12.2017 07:27|

Я когда здесь был летом, мимо шел, зашел по

малой нужде. Очень удобно, кстати

Гость|23.12.2017 07:27|

Ну и пусть. А у нас мэр лучший в Поволжье, и баста!!!

Гость|23.12.2017 08:34|

Сделать парковки!

Гость|23.12.2017 08:40|

А на ул. Совхоз-техникум даже в якобы расселенных домах по-прежнему живут люди, наверное, ждут когда им ещё на халяву по одной квартире дадут!

Гость|23.12.2017 09:21|

отдайте под коттеджи.

Гость|23.12.2017 12:12|

ПЕНЗЕНЦЕВ ВСЕГДА ЧТО НИБУДЬ РАЗДРАЖАЕТ НА ТО ОНИ И ПЕНЗЕНЦЫ.

А ЕЩЁ ОНИ ЧАСТО ВОЗМУЩАЮТСЯ(ОТ СЛОВА МУТЬ), СУТЬ ТЬМА.

Гость|23.12.2017 12:13|

Гость писал(a):

Что здесь плохог не пойму великолепный пейзаж.
Пойду ка я туда дивные картины писать.

Имя: Гость
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