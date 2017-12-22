22.12.2017 | 16:05

В самом конце улицы Бекешской, по обе ее стороны, расположены заброшенные участки. Когда-то на них были дома, но теперь ничего не осталось.

В зарослях стоит старый деревянный туалет. Мимо неприглядной картины каждый день в течение нескольких лет ходят и ездят пензенцы.

«Сгорел дом - место пустует. На этом месте можно было бы даже большой дом построить. Не используют. Здесь тоже посносили - летом там болото, даже утки серенькие плавают в нем», - рассказала пензячка Анна Павловна.

Со стороны туберкулезной поликлиники прохожие наблюдают сплошной бурьян, падающие старые деревья, мусор.

«Что же это, в центре города развели грязь, между нами говоря. Рядом больница туберкулезная. Я все время думаю, сколько лет уже прошло! Там и ребятишки лазают, могут упасть, деревья-то там погнили. Непорядок!» - добавила пенсионерка.

Чтобы удручающая картина была чуть лучше, несколько лет назад здесь установили зеленые заборы. Но полностью скрыть то, что за ними, все равно не вышло. С годами изгородь покосилась, где-то ее сломали, а в образовавшиеся проемы стали бросать бутылки, накопилась целая куча.