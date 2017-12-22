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Из жизни | В Пензе на улице Бурмистрова от потопа пострадали шесть комнат

22.12.2017|15:02
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Жители второго этажа дома № 5 на улице Бурмистрова пережили неприятную ночь. Люди вечером укладывались спать, как сперва где-то начало капать, а потом вода и вовсе полилась с потолка.

Пока хозяйки расставляли по комнатам ведра и тазы, мужская половина жильцов отправилась на чердак, чтобы разобраться, откуда и почему течет.

«На крыше отопительный расширительный бачок потек. Все пошло на кухню. Вызвали аварийную службу, они что-то начали делать, и в итоге они сделали что-то такое на чердаке, и вся вода с расширителя растеклась по всем комнатам», - рассказал местный житель Дмитрий.

Пострадали шесть комнат в левой части здания. По словам жильцов, в остальных помещениях сухо потому, что пол на чердаке с уклоном. Больше всего людей удивило поведение членов аварийной бригады.

«Они быстро что-то заварили, собрали инструменты и уехали», - отметил Дмитрий.

К утру капать с потолка перестало. Люди стали думать, как ликвидировать последствия происшествия. В каждой комнате практически одна и та же картина.

«Все мокрое. Плитка на потолке начинает подсыхать и отваливается. Палас весь мокрый», - пожаловалась одна из пострадавших от потопа Светлана.

Разбираться дальше со сгнившим расширительным баком жильцы позвали специалистов из своего ЖЭУ.

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