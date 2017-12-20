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Из жизни | Утечка из канализации распространяет запах нечистот по Московской

20.12.2017|14:53
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Главная улица Пензы пропиталась неприятным запахом. Из колодца в верхней точке выбился зловонный ручей и потек, навязывая всюду свой назойливый аромат.

Его сразу же учуял бывший директор цирка Николай Жидков. Ему по долгу службы приходилось иметь дело с коммунальной сферой. Он сразу же определил, почему зимняя свежесть стороной обходит улицу Московскую.

«Канализация старая. Вся беда в этом, конечно; нужно менять. Не знаю, насколько средства позволяют это сделать», - отметил он.

Обновлением одного отрезка на Московской не обойтись. Необходимо большими участками, а лучше -

полностью поменять систему. Только средств на решение данного вопроса не выделено.

По мнению Николая Александровича, получится ситуация, как с тепловыми сетями: замену коммуникаций откладывали до последнего, а сейчас аварии одна за другой.

«А с отоплением что творится? Должны быть модульные котельные, обслуживающие несколько домов. Это целесообразнее, экономичнее. Я думаю, мы придем к этому со временем», - предположил пензенец.

Взгляд на проблемы оптимистичный, но только верой в светлое будущее коммунальной сферы не обойтись. Радикальные меры собственники сетей начнут принимать, видимо, когда дело примет серьезный оборот. К примеру, по Московской не ручеек польется, а хлынет лавина из нечистот.

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