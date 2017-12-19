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Из жизни | Оголенные тепловые сети на улице Металлистов огорчают местных жителей

19.12.2017|14:39
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Пар вырывается из колодцев на улице Металлистов; это уже перестало шокировать местных жителей. Они адаптировались к происходящему и чувствуют себя обитателями Долины гейзеров - там тоже всегда парит. Однако вулканическая активность, характерная для Камчатки или Исландии, здесь ни при чем.

«Наверное, некачественно сделана теплотрасса. Потому что по городу на других теплотрассах такого безобразия нет, а здесь всегда парит», - рассказала местная жительница.

Тепло также покидает воздушные сети, ведь изоляция порвана. Можно порадоваться за жильцов старых домов на ул. Металлистов: их здания - на стадии признания аварийными, то есть переселение в новостройки возможно.

Поврежденный теплоизоляционный слой вредит не только жильцам. В домах могло бы быть теплее, а оголенные сети ветшают гораздо быстрее.

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