Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 дек 2017|19:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  69.30  |  $  58.84
 

Из жизни | Пензенцы обеспокоены большим костром в центре города

12.12.2017|14:38
Печать

На улице Пушкина, как в сказке «Двенадцать месяцев», сквозь спутанные ветки деревьев поблескивают языки костра и вьется дымок.

Это территория дома на ул. Пушкина, 26, с долгой историей расселения, которая началась в конце прошлого десятилетия. Отсюда до последнего не уходил один из собственников, не согласный с предложенными ему условиями переезда.

Бригада рабочих аккуратно разобрала строение. Удобств в нем не было, туалет - на улице Стены под обоями в квартирах оклеены газетами, некоторые из них - еще 30-х годов.

В «Службу 11» звонили испуганные люди, жаловались на пламя на улице. Рабочие успокоили горожан - огонь помогает избавиться от трухлявых остатков дома.

«Все, что людям может понадобиться, вывозится. Остальной мусор скидывается в специальную яму и сжигается», - пояснил бригадир Василий.

Скоро солидный участок городской земли за недостроенной гостиницей «Интурист» будет расчищен. Что на нем появится, зависит от интересов того, кто его приобретет.

0
0
0
0
 
Гость|12.12.2017 18:40|

Что значит -рабочие успокоили горожан?!!! А вонь эту нюхать целыми днями уже месяц сколько можно???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!