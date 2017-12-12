12.12.2017 | 14:38

На улице Пушкина, как в сказке «Двенадцать месяцев», сквозь спутанные ветки деревьев поблескивают языки костра и вьется дымок.

Это территория дома на ул. Пушкина, 26, с долгой историей расселения, которая началась в конце прошлого десятилетия. Отсюда до последнего не уходил один из собственников, не согласный с предложенными ему условиями переезда.

Бригада рабочих аккуратно разобрала строение. Удобств в нем не было, туалет - на улице Стены под обоями в квартирах оклеены газетами, некоторые из них - еще 30-х годов.

В «Службу 11» звонили испуганные люди, жаловались на пламя на улице. Рабочие успокоили горожан - огонь помогает избавиться от трухлявых остатков дома.

«Все, что людям может понадобиться, вывозится. Остальной мусор скидывается в специальную яму и сжигается», - пояснил бригадир Василий.

Скоро солидный участок городской земли за недостроенной гостиницей «Интурист» будет расчищен. Что на нем появится, зависит от интересов того, кто его приобретет.