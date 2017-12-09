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Из жизни | Жители улицы Воровского страдают от отсутствия туалетов

09.12.2017|18:48
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Некоторые жители дома № 24 на улице Воровского вынуждены справлять естественную нужду в некомфортных условиях.

«Ходим просто в кустики. Приходится так, по-другому не получается», - рассказала местная жительница.

Дело в том, что унитазы в двухэтажке установлены не у всех. Изначально они вообще не были предусмотрены.

«Часть семей сделала себе самостоятельно туалеты и ванные, хотя в доме перекрытия деревянные, и это запрещено. А те, кто не смогли или просто негде его поставить, - у меня, например комната 12 метров, места нет для туалета, - вынуждены ходить в туалет во дворе. Но пройти мы не можем, поэтому приходится за дом, около дома», - добавила женщина.

Общественный туалет, рассчитанный на две дома, переполнен нечистотами. Похожая картина была и в мае 2016 года. Тогда журналисты «Службы 11» выяснили, что здания обслуживают две управляющие компании - «Жилсервис-1» и «Жилсервис». Обе отказывались следить за туалетом.

«Воды нет! Как можно жить, когда нет в туалете воды? Все время была! А в прошлом году по осени мы жаловались - не было воды полтора месяца. Ее подключили, а на зиму взяли и отключили», - пожаловалась тогда жительница дома Наталья Аркадьевна.

Можно ли теперь вымыть руки, выяснить не удается - никто не рискует войти внутрь.

«Обращались в МУП, написали в департаменты на Некрасова, 34, на Некрасова, 24, - никто ничего не хочет делать. МУП утверждает, что это не их территория, а города; город говорит, что это ответственность МУПа», - заключила пензячка.

Если так и дальше продолжится, то к весне открыть окна будет нельзя. Из оттаявших кустов по району разнесет соответствующие запахи.

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Гость|09.12.2017 19:37|

На людей плевать! Надо писать Путину!

Гость|09.12.2017 19:43|

срите где хотите

Алексей_S|09.12.2017 19:47|

В Терновке на Терешковой нет света уже 4 часа (с 15.45).

Адрес прокуратуры кто знает?

Гость|09.12.2017 19:50|

А вы какать в коридоре не проговали.

Гость|09.12.2017 19:56|

На терешковой нет света ха тогда отложить личину себе на грудь

Имя: Гость
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