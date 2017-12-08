08.12.2017 | 14:30

Раскопки на новом тротуаре на улице Измайлова возмутили жителя Пензы, который отметил это в своем письме.

«Посмотрите, что натворили на Измайлова. Я вечером вышел на остановке и уткнулся прямо в забор. Откуда он взялся? Что тут накопали? Мы даже порадоваться не успели новой дороге, а ее уже разрушают», - пожаловался горожанин.

Улицу Измайлова совсем недавно реконструировали - сделали многополосной, проложили ливневку, наконец-то появились цивилизованные тротуары. Можно понять возмущение пензенцев при виде раскопок. На щите объявление: временные работы по прокладке кабельной линии.

«Аварийный ремонт кабеля. Это ненадолго - сегодня закопаем», - пояснил рабочий.

То есть, производственная необходимость стала причиной разрушения нового тротуара. Его, конечно, восстановят, но только когда погода позволит, и он уже не будет выглядеть как единое полотно.