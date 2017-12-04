Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 дек 2017|20:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  69.91  |  $  58.99
 

Из жизни | Пензенцы страдают из-за самовольной перепланировки в подъезде их дома

04.12.2017|14:15
Печать

Активисты дома № 115 на проспекте Победы выступили против незаконного пристроя в подъезде высотки. Один из жильцов расширил площадь квартиры за счет мест общего пользования - у него была однокомнатная квартира площадью порядка 40 квадратных метров, а стала почти 51.

«Перенес в этот коридор санузел, то есть ванную и туалет, что недопустимо. Беспредел полнейший!» - возмутилась председатель ЖСК Людмила Васильевна.

Дом кооперативный, строился хозспособом, все коренные жильцы были задействованы. Они знают расположение комнат, где находится какая балка, и понимают, что любое самовольное вмешательство во вред строению.

Из-за перепланировки смежные квартиры начали разрушаться.

«В ту комнату мы не ходим, там стена лопнула. Вдруг она меня задавит?» - рассказала о своих опасениях одна из соседок.

Собственник ни с кем не идет на контакт. В данный момент проблема решается в суде, уже состоялось несколько заседаний. Районная инстанция в начале года постановила устранить нарушения, но тяжбы все еще длятся.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!