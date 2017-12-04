04.12.2017 | 14:15

Активисты дома № 115 на проспекте Победы выступили против незаконного пристроя в подъезде высотки. Один из жильцов расширил площадь квартиры за счет мест общего пользования - у него была однокомнатная квартира площадью порядка 40 квадратных метров, а стала почти 51.

«Перенес в этот коридор санузел, то есть ванную и туалет, что недопустимо. Беспредел полнейший!» - возмутилась председатель ЖСК Людмила Васильевна.

Дом кооперативный, строился хозспособом, все коренные жильцы были задействованы. Они знают расположение комнат, где находится какая балка, и понимают, что любое самовольное вмешательство во вред строению.

Из-за перепланировки смежные квартиры начали разрушаться.

«В ту комнату мы не ходим, там стена лопнула. Вдруг она меня задавит?» - рассказала о своих опасениях одна из соседок.

Собственник ни с кем не идет на контакт. В данный момент проблема решается в суде, уже состоялось несколько заседаний. Районная инстанция в начале года постановила устранить нарушения, но тяжбы все еще длятся.