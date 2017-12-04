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Из жизни | На улице 8 Марта так и не убрали ветки, спиленные несколько месяцев назад

04.12.2017|15:26
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Ветки во дворе домов № 19 и 21 на улице 8 Марта так и не убрали после опиловки, хотя лишние насаждения обрезали еще зелеными.

«Давно, больше месяца уже. Вот они делали крышу здесь, обрубили и увезли. А здесь отпилили и бросили», - рассказала местный житель Николай Михайлович.

Мужчина не нашел объяснений происходящему.

«Кто ж их знает, почему не убирают… Считают, что это не их. Там вывезли - это их, а это чужое. Сначала ветки лежали возле дороги, но, видимо, управляющая компания отодвинула сюда, на территорию подстанции», - добавил Николай Михайлович.

Подобное произошло не первый раз. Во дворе 21-го дома рядом со школой № 27 кусты быстро обрастают, их периодически прочищают. Вот только с вывозом возникают проблемы, как это было весной 2017 года.

«Слава богу вырубили, а то вообще было не знай чего… В прошлом году срубили все и бросили», - рассказывала одна из жительниц окрестных домов.

Если протянуть еще немного, то кучу ветвей засыпет снегом и тогда надеяться на уборку территории можно будет только следующей весной.

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