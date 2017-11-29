29.11.2017 | 14:07

Жильцы дома № 20 на улице Попова заметили, что коммунальщики начали засыпать канаву у дома после замены отрезка канализационной трубы: траншею просто присыпали песком. Эти действия рабочих вызвали бурю негодования у пензенцев.

«У них специально есть один человек, который с лопатой. И еще один вдобавок, который без лопаты, кто он там, мастер - не мастер… И что, сыпанули и уехали? А чего с лопатой-то тут делал? Надо-то как-то поаккуратней!» - возмутился горожанин Алексей Алексеевич.

В этом доме вечные проблемы с канализацией. Текущий ремонт не приносит ожидаемых результатов.

«Вот эта жижа у нас здесь постоянно! С Нового года по июнь, шесть месяцев у нас такая картина. Потом немного почистили, и опять налилось. Они говорят, что виноваты жильцы. А что жильцы? Жильцы ничего не делают, там трубы не работают! Мне кажется, трубы-то и нет уже, она вся разложилась - этому дому уже 60 лет, и трубам столько же», - рассказала местная жительница Любовь Николаевна.

Нужен капитальный ремонт, но почему-то жильцы его не могут добиться. По региональной программе, срок замены коммуникаций - 2020 год. Было бы лучше попытаться ускорить процесс, чем ждать, мучиться, вдыхать зловонные испарения и спотыкаться на разрытой дороге.