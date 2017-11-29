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Из жизни | Канализация в доме № 20 на ул. Попова требует срочного капитального ремонта

29.11.2017|14:07
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Жильцы дома № 20 на улице Попова заметили, что коммунальщики начали засыпать канаву у дома после замены отрезка канализационной трубы: траншею просто присыпали песком. Эти действия рабочих вызвали бурю негодования у пензенцев.

«У них специально есть один человек, который с лопатой. И еще один вдобавок, который без лопаты, кто он там, мастер - не мастер… И что, сыпанули и уехали? А чего с лопатой-то тут делал? Надо-то как-то поаккуратней!» - возмутился горожанин Алексей Алексеевич.

В этом доме вечные проблемы с канализацией. Текущий ремонт не приносит ожидаемых результатов.

«Вот эта жижа у нас здесь постоянно! С Нового года по июнь, шесть месяцев у нас такая картина. Потом немного почистили, и опять налилось. Они говорят, что виноваты жильцы. А что жильцы? Жильцы ничего не делают, там трубы не работают! Мне кажется, трубы-то и нет уже, она вся разложилась - этому дому уже 60 лет, и трубам столько же», - рассказала местная жительница Любовь Николаевна.

Нужен капитальный ремонт, но почему-то жильцы его не могут добиться. По региональной программе, срок замены коммуникаций - 2020 год. Было бы лучше попытаться ускорить процесс, чем ждать, мучиться, вдыхать зловонные испарения и спотыкаться на разрытой дороге.

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Гость|29.11.2017 19:42|

Жильцы сами виноваты,старухи и мусор и трусы старые в унитазе смывают.

Гость|29.11.2017 19:50|

Старухи во всём виноваты.

Гость|29.11.2017 19:54|

Старух там практически не осталось.Все или померли,или дети к себе забрали.

Это всё делает молодая "дярёвня",которая купила или сняла жильё.

Хорошо знаю этот дом,сам там жил до 13-ти лет.

Гость|29.11.2017 19:56|

Пусть в туалет в лес ходят,на свежий воздух,нечего канализацию засорять.

Гость|29.11.2017 19:58|

До 2020 можно и в лес походить,или в соседние дома,они там все друг друга знают.

Гость|29.11.2017 19:58|

У них специально есть один человек, который

с лопатой. И еще один вдобавок, который без лопаты, кто он там, мастер - не мастер… И что, сыпанули и уехали? А чего с лопатой-то тут делал? Надо-то как-то поаккуратней!» - возмутился горожанин Алексей Алексеевич.

Алёша , что они тебе сыпанули? От чего тебя так плющит?

Один с лопатой ... Ржу пипец другой в добавок без лопаты:)))) что то сыпанули:)))) конечно по аккуратней с дозой:)))

Гость|29.11.2017 20:05|

Старухи так трубы забивают,что их прочистить нельзя,кусками вырезают.

Гость|29.11.2017 20:08|

А кто с лопатой тот и прав

Гость|29.11.2017 20:10|

Там один Алексей алексеевич нагужбанит будь здоров а валит на ванючие трусы старух

Гость|29.11.2017 20:12|

Как же быть как быть как старух ванючих завалить(не могу я это сделать не могу)

Гость|29.11.2017 20:15|

Там на заподной от старух вонь стоит не слабее чем от канализации.

Имя: Гость
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