28.11.2017 | 14:07

Лестница на улице Гоголя у дома № 14 (по ней можно подняться или спуститься к Набережной реки Мойки) не пользуется популярностью у пешеходов. Обычно шагать по ступеням отваживаются те, кому необходимо держаться за поручни. Остальные предпочитают тропинку рядом. Люди боятся зацепиться за штыри, которые зловеще торчат между ступеньками лестницы.

С другой стороны от нее - глубокая яма, образовавшаяся после сноса некой постройки. Она пугает не только спускающихся или поднимающихся по лестнице, но и идущих мимо 14-го дома по тротуару.

«Запросто и ребенок может упасть», - подметила одна из прохожих.

«Вообще ужасный беспорядок», - возмутилась другая пензячка.

Пейзаж скоро изменится, ведь дом № 14 - здание из числа аварийных и подлежит сносу. Но местным пешеходам еще примерно год придется терпеть неудобства и стараться не свалиться в яму.