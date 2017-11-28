Лестница на улице Гоголя у дома № 14 (по ней можно подняться или спуститься к Набережной реки Мойки) не пользуется популярностью у пешеходов. Обычно шагать по ступеням отваживаются те, кому необходимо держаться за поручни. Остальные предпочитают тропинку рядом. Люди боятся зацепиться за штыри, которые зловеще торчат между ступеньками лестницы.
С другой стороны от нее - глубокая яма, образовавшаяся после сноса некой постройки. Она пугает не только спускающихся или поднимающихся по лестнице, но и идущих мимо 14-го дома по тротуару.
«Запросто и ребенок может упасть», - подметила одна из прохожих.
«Вообще ужасный беспорядок», - возмутилась другая пензячка.
Пейзаж скоро изменится, ведь дом № 14 - здание из числа аварийных и подлежит сносу. Но местным пешеходам еще примерно год придется терпеть неудобства и стараться не свалиться в яму.
Причиной травм пешеходов она обязательно станет, а вот ответственности как обычно никто не понесет, так как ни тротуары, ни внутри-дворовые территории не имеют хозяина и спросить не с кого.