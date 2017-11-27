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Из жизни | Грязь на пешеходной дорожке вынуждает горожан ходить по газонам

27.11.2017|13:30
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Путь от дома № 9 на Ленинградской к улице Мира пролегает по бездорожью. Хотя асфальт здесь есть, он не спасает положения: на середине тротуара лужа, а начало и конец тропинки испачканы жижей, которую на своих ногах приносят прохожие.

«На дорожке вода - идут по грязи, а потом с грязи опять на эту дорожку», - объяснила местная жительница Елена Трофимовна.

Многие пешеходы предпочитают грязной дорожке газон: он покрыт листьями, и обувь меньше пачкается.

Елена Трофимовна, присмотревшись к тротуару, сделала вывод относительно корней проблемы.

«Наверное, неправильно положили асфальт. Вот я пойду сейчас туда и тоже буду шлепать по грязи. Или придется тоже между деревьями пробираться. Знаете, сколько таких дорожек везде?» - посетовала пенсионерка.

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