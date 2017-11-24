24.11.2017 | 13:06

На спуске, соединяющем улицы Московскую и Кирова, внезапно появилась дыра. Отверстие возникло рядом с пешеходной дорожкой. Один неосторожный шаг - и кто-то угодит в западню.

«Просто яма, наверное», - предположила одна из горожанок.

На самом деле в колодце находится очень важное устройство - гидрант. Однако оказалось, что слово не знакомо пензенцам.

Журналисты «Службы 11» попытались выяснить: может, все-таки кто-то знает, что такое гидрант и для чего он нужен? Ответы они получили совершенно неожиданные.

«Там прячется Дедушка Мороз, к Новому году вылезет оттуда. Шучу, конечно! Знаете, что там? Надо быть осторожным, оттуда могут гранату кинуть - еще с войны кто-нибудь там прячется», - пошутил житель Пензы.

С помощью гидранта пожарные набирают воду для тушения огня. Колодец был под бетонной крышкой, но ее раздавили и сдвинули автомобилисты, когда парковали свои машины. Жертвой четырехколесных стал еще один коммунальный люк поблизости, тоже регулярно страдавший от наездов.