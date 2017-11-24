24.11.2017 | 18:30

Журналисты «Службы 11» застали лиц без определенного места жительства на ул. Минской, на контейнерной площадке у 19-го дома. Мужчина и женщина аккуратно, ничего не раскидывая, собирали цветмет. При виде камеры спрятались и согласились пообщаться, укрывшись за забором.

Они назвали себя чистильщиками и неофициальными помощниками дворников. По их словам, хоть люди и живут в теплотрассе, но чистоту соблюдают, а здесь им противно на все смотреть.

«Тут везде так, на каждой помойке. Все раскидывают», - рассказали бродяги.

«Омерзительный двор» - так говорят об этой территории местные обитатели. Если бы у них была возможность переехать, давно покинули бы район. Но денег на другое жилье не хватает, а на Минской оно относительно дешевое.

«Я знаю почему! Потому что здесь коренных жителей почти нет. Все квартиры снимаются. Молодежь ничем не занимается, кругом одна грязь. Даже мусор за собой убрать не могут, кидают в подъезде или в окно. Недавно молодой человек поставил сумку в подъезде. Я ему говорю: «Сынок, убери сумку». А он мне: «Хочешь, я тебе еще кое-что дам?» И пошел», - рассказала живущая здесь женщина.

Субботники в этом районе проводили многократно. Чиновники и коммунальщики пытались бороться со свалками на улице Минской, но, видимо, они неистребимы.