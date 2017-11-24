24.11.2017 | 13:30

Вопросы, касающиеся начислений за содержание общего имущества, а именно за свет, вынудили жителей дома № 162 на улице Аустрина еще в июне обратиться в жилищную инспекцию. На тот момент туда уже поступили многочисленные жалобы и от других пензенцев.

«У меня трехкомнатная квартира, я плачу за свет пределах 300 рублей, а за СОИ я плачу сейчас 145 рублей. Почему-то каждый месяц одна и та же цена. Говорят, у нас счетчик стоит, но тогда должна сумма меняться», - рассказала жительница дома Любовь Жесткова.

«Однозначно, мы даем предписания по таким фактам. Их сорок три», - уточнила начальник Голжилстройтехинспекции области Инна Левченко.

Жители 162-го дома на улице Аустрина обрадовались, получив подобный ответ.

«Жилинспекция выдала предписание, чтобы сделали перерасчет, то есть начисления производили и в дальнейшем из показаний счетчиков общедомовых приборов учета, так как они у нас установлены. Поэтому мы думали, что в сентябре получим квитанцию уже с перерасчетом», - отметила местная жительница Екатерина Жесткова.

Но и сейчас, по словам людей, его они не видят. В итоге некоторые жители дома перестали гасить лампы в подъездах днем.

«Если одна и та же цена, то зачем экономить?» - выразила мнение Любовь Жесткова.