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Из жизни | Пензенцы страдают от насекомых из непроветриваемого подвала

21.11.2017|13:11
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Во время летнего ремонта цоколя дома № 31 на улице Вяземского подрядная организация заделала все отверстия для проветривания подвала. Вскоре в теплом влажном климате забурлила жизнь различных организмов, и в квартирах по ночам стали появляться неведомые усатые, хвостатые, скользкие, ползающие и бегающие твари.

Наталья, живущая на первом этаже, рассказала, что в темное время суток она регулярно давит насекомых.

«Пришел человек, которому я заплатила деньги, и сделал. А управляющая компания никак не отзовется уже три или четыре месяца. Посмотрим, как они на это отреагируют. Там, где должны быть продухи, их нет», - рассказала Наталья.

Под жильем Натальи наемным рабочим пробито отверстие, но за остальные продухи она платить не намерена. Обитатели еще нескольких квартир тоже проделали отверстия.

Но большинство вентиляционных отверстий наглухо запечатано, что создает замечательные условия для размножения насекомых, моллюсков и другой неприятной живности.

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