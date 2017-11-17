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Из жизни | Жители дома на улице Минской страдают из-за расплодившихся тараканов

17.11.2017|13:10
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В квартире на пятом этаже дома № 23 на улице Минской живут только тараканы. На 12 квадратных метрах их тысячи.

«Тут бы прийти и все обработать - хлама-то сколько», - отметила местная жительница.

Житель малометражки умер больше месяца назад. На Минской он прожил четыре года, сильно болел. По словам соседей, ныне покойный не был собственником квартиры, звали его Геннадием. О том, что его не стало, догадались по характерному запаху.

«Я обычно ему носила еду, а в последнее время не заходила. Но он так в этом тряпье и умер. Ночью, когда из морга за ним приезжали, вытащили в коридор пакеты, с них поползли тараканы. Я опять в квартиру все затолкала. А куда девать-то? И волоком его тащили, все вымывать пришлось», - рассказала соседка умершего Надежда Герасимовна.

По некоторым сведениям, жилье вроде бы муниципальное. Если это действительно так, то это жилье могло бы пригодиться нуждающимся: нужно лишь сделать здесь уборку и вывести паразитов. На 12 квадратных метрах может расплодиться огромная армия этих переносчиков множества инфекций.

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