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Из жизни | На улице Фурманова недобросовестно обрезали кусты

17.11.2017|18:32
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Кустарник у торца дома № 19 на улице Фурманова долгое время обходили вниманием, но в конце концов обрезали. А вот срезанные ветки почему-то убирать не стали.

«Территория у нас стала бесхозной, наша управляющая компания только до бордюра убирает», - рассказал местный житель Петр Павлович.

Выход все-таки нашелся - сюда привезли, как с юмором сказал мужчина, «каторжан».

«Я звонил в Ленинскую администрацию человеку, который отвечает за внутреннюю территорию. Прислали двух ребят, которые по суду должны отработать несколько часов. У них были триммеры, они косили, только не под основание, а на уровне колен. Я вот в молодости работал на Лермонтова, а территория, за которую мы отвечали, была у «Глобуса». Каждую пятницу мы ходили на уборку территории. А сейчас никому не нужно», - посетовал пенсионер.

А здесь, на улице Фурманова, мало того, что мусор от бывших кустов не убрали, то есть не вывезли ветки, так еще и триммерами странно, клочками покосили траву.

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