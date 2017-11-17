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Из жизни | Из воздушных теплосетей на Клары Цеткин вырываются клубы пара

17.11.2017|12:22
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Воздушные тепловые сети на ул. Клары Цеткин фактически кричат, взывают о помощи. Труба поет, но ее исполнение не вызывает восхищения - скорее, тревогу.

По словам жителей дома № 23, это происходит уже больше недели.

«Лопнула труба, и никто ничего не хочет делать. Свистит громко, если сон чуткий - ночь спать невозможно», - рассказал местный житель Владимир.

Эта ветка теплосетей тянется через дорогу к домам на Долгорукова. Там, в районе частного сектора, парит регулярно.

«Ребятишки бегают по трубам», - добавил Владимир.

Детям интересно как можно ближе рассмотреть, как из трубы вырывается горячий пар. Пензенец сам гонял озорников. Пока обошлось без пострадавших, но постоянно стоять на страже мужчина не намерен.

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