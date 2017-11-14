14.11.2017 | 12:27

Мусорные баки на улице Урицкого не успевают опорожнять - так быстро они заполняются. Отходы из расположенной неподалеку сетевой торговой точки перекладывают в те же баки, которые используют и жильцы многоэтажных домов № 44а и № 16. Один контейнер даже треснул, не выдержав количества сваленного.

«Из магазина просто мешками таскают. Вот сейчас опять принесут», - рассказали пензенцы.

Одна из местных жительниц пользуется продуктовыми богатствами из магазина. Сюда выкидывают слегка подгнившие, но съедобные, по ее мнению, овощи, фрукты, просроченные товары. Женщина, представившаяся как Надежда Крупская, рассказала, что ее питомцы с аппетитом поедают эту снедь.

Жители окрестных домов пожаловались на нескончаемый поток мусора на контейнерной площадке и вокруг нее. Рядом со свалкой расположилась подстанция, территорию которой, похоже, никто не убирает.

«Я не видела ни разу, чтобы на помойке был порядок. То еще безобразие! А что касается подстанции, то вокруг нее вообще не убираются. С одной стороны там свалены обрезанные деревья. И все это кладется и кладется, вся эта несчастная подстанция заложена мусором», - пожаловалась Елена Евгеньевна.

По всей вероятности, нет четких договоренностей с компанией по вывозу мусора и по уборке площадки вокруг, а дворник управляющей организации не справляется.