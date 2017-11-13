13.11.2017 | 14:33

В историческом центре Пензы прочистили коллектор. Специалисты Горводоканала достали из колодцев килограммы спрессованных отходов, которые люди умудряются сбрасывать в унитаз.

Утром улицу Лермонтова окутало паром, резко запахло канализацией. Сети забились, казалось, намертво. Поток сточных вод хлынул вниз, ручьи потекли на улицы Калинина и Богданова.

Все случилось напротив художественного училища. Оттуда никто даже не выглянул из-за сильного зловония.

Рабочие прочищали несколько колодцев. Из последнего, что рядом с отделением полиции, достали доску, которая перекрывала сточный канал.

Когда все закончилось, приехал трактор из МУП «Пензадормост» и размазал щеткой жидкость из канализации по улицам Лермонтова и Богданова.