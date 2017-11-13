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Из жизни | Доска в канализации стала причиной аварии на улице Лермонтова

13.11.2017|14:33
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В историческом центре Пензы прочистили коллектор. Специалисты Горводоканала достали из колодцев килограммы спрессованных отходов, которые люди умудряются сбрасывать в унитаз.

Утром улицу Лермонтова окутало паром, резко запахло канализацией. Сети забились, казалось, намертво. Поток сточных вод хлынул вниз, ручьи потекли на улицы Калинина и Богданова.

Все случилось напротив художественного училища. Оттуда никто даже не выглянул из-за сильного зловония.

Рабочие прочищали несколько колодцев. Из последнего, что рядом с отделением полиции, достали доску, которая перекрывала сточный канал.

Когда все закончилось, приехал трактор из МУП «Пензадормост» и размазал щеткой жидкость из канализации по улицам Лермонтова и Богданова.

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Гость|13.11.2017 18:43|

penzainform.ru писал(a):

Когда все закончилось, приехал трактор из МУП «Пензадормост» и размазал щеткой жидкость из канализации по улицам Лермонтова и Богданова.
В окрестностях архиерейского сквера проще говоря.

Гость|13.11.2017 18:49|

penzainform.ru писал(a):

приехал трактор из МУП «Пензадормост» и размазал щеткой жидкость из канализации по улицам Лермонтова и Богданова.
В сторону РОВД и прокуратуры...

Гость|13.11.2017 19:07|

трактором размазали говно по асфальту))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Гость|13.11.2017 19:09|

ха-ха-ха-ха-ха)))))))))))))ха-ха-ха-ха-ха)))))))))))))ха-ха-ха-ха-ха)))))))))))))

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