10.11.2017 | 13:56

Крыша над квартирой пензенца в доме № 19а на улице Карпинского течет уже несколько лет.

«Началось это очень давно, года два уже течет то в одном месте, то в другом. Ходили, жаловались. Два месяца назад стало лить очень обильно, даже тазики начали подставлять. Жаловались управляющему Сорокину. Он пообещал, что мастера придут завтра, называл и определенные числа, а в итоге никто так и не пришел», - рассказал хозяин жилплощади Роман.

Родственница мужчины обращалась за помощью в органы власти, но и те не повлияли на управляющую компанию.

«Бабушка ходила жаловаться в администрацию, звонили мастеру, он должен был подойти вчера с двенадцати до трех. Бабушка просидела, прождала до трех и ушла. Я сам на работе был», - рассказал пензенец.

Кровлю недавно восстановили, однако участки над жилыми помещениями оставили без внимания.

«Как подъезд идет, так только это и сделали. Козырьки еще делали - и все, больше ничего. У нас еще в 19-й квартире лило, тоже бабушка жаловалась, вызывала 11 канал, но своего добилась. Ей сделали ремонт, перекрыли крышу, компенсировали», - добавил Роман.

Говоря про свою соседку, горожанин имел в виду сентябрьский случай, когда коммунальщики устроили невыносимые условия слабовидящему ветерану Великой Отечественной войны.

«Подхожу к стене - она мокрая. Рост у меня не позволяет туда наверх залезть, а внизу - болото», - жаловалась тогда пожилая женщина.

Кстати, дом № 19а знаком журналистам «Службы 11» не только по этим двум жалобам на крышу. Еще раньше соседка Романа и Марии Петровны продемонстрировала рассыпающуюся стену.

«Может даже на голову упасть, дотронуться нельзя - все осыпается», - рассказала женщина.

После выхода сюжета две квартиры отремонтировали. Роман надеется, что после приезда съемочной группы и на него обратят внимание. Главное, чтобы успели до короткого замыкания и пожара - влага все ближе подступает к розетке.

А его сосед попросил показать разрушающуюся стену с обратной стороны дома. Там проблемы возникли опять-таки из-за текущей кровли.