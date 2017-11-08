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Из жизни | Из-за отсутствия урны мусор скапливается за остановкой на Чапаева

08.11.2017|12:31
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Пензенцы жаждали появления остановочного павильона на Чапаева рядом с больницей и поликлиникой на улице Светлой. И вот, наконец, павильон установлен.

«Нормально вроде пока, устраивает всех. До этого вообще ничего не было», - рассказал один из прохожих.

Поначалу перемены не очень-то обрадовали посетителей медицинских учреждений: привычные тропы были перекрыты. Областное бюро судебно-медицинской экспертизы и больница № 4 располагаются по одному адресу: улица Светлая, 1. Народ выходил на конечной остановке и свободно передвигался по территориям обоих учреждений.

Но бюро установило ограду и шлагбаумы, а для посетителей лечебниц перенесли остановку на Чапаева, откуда удобно по прямой идти до учреждений. Павильона тогда еще не было, в дожди спрятаться было негде, разве что в кустах.

Теперь защита от осадков есть, но очень скоро остановочный павильон превратится в свалку - урна тут почему-то не предусмотрена.

«А как же не нужна? Конечно, нужна. Хоть я и не местный житель, просто хожу в эту больницу, но корзина, конечно, нужна!» - выразила мнение посетительница 4-й больницы.

Граждане не очень-то беспокоятся по этому поводу: выкинули, что не нужно, рядом, а дальше не их забота.

«У нашего народа порода такая, что их никогда не научишь, никогда не переучишь. Я не раз и не два видел, что мусор выбрасывают», - посетовал пожилой пензенец.

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