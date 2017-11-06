06.11.2017 | 13:37

Пешеходы на улице Чкалова долго вязли в грязи - тротуар попал в зону раскопок. Перебегать на другую строну улицы через проезжую часть было неудобно и опасно. Наконец рабочие приехали восстанавливать дорожку, а люди все равно решили высказать претензии.

«Отремонтировали дорогу и все оставили - трубы лежат, неизвестно, вывезут их или нет, перейти дорогу невозможно. Сломали полностью асфальтное покрытие, и как ходить тут - непонятно», - пожаловалась местная жительница Ольга.

«Работы велись по замене труб теплотрассы. Проезжая часть восстановлена, но при производстве работ не было условий, чтобы вынести все работы на проезжую часть, и приходилось использовать пешеходную дорожку. Сейчас восстанавливаем пешеходную дорожку», - объяснил представитель подрядной организации Роман Ришев.

Ее могли бы выровнять раньше, только у подрядной организации были еще объекты, пришлось их завершать.