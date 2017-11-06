06.11.2017 | 13:28

Сушилка на Фурманова между домами № 15 и 18 стала своеобразной зоной безопасности. Помимо натянутых веревок и белья, здесь можно увидеть несколько стульев, кресел, столов. Это место отдыха для пенсионеров, только внутри такой «клетки» они чувствуют себя защищенными. А прячутся люди от опасно склонившихся над головами деревьев.

«Уголочек сделали, потому что у нас одно дерево свались. Я лично просила в заявлении. Одно спилили через два года, а второе - у качелей - горизонтально растет, никому не надо. Пришли из ЖЭУ нашего и говорят: «Ветку отпилили - и хватит!» - рассказала местная жительница Татьяна Ивановна.

Еще немало сучков и аварийных деревьев нависает над головами людей.

Гора опиленных отростков - лишь малая часть опасных веток. Кстати, куча сухостоя вызывает у жильцов не меньше раздражения, чем корявые великаны. Пенсионерка дважды отгоняла от обломков и обрезков подростков, которые намеревались их поджечь.

Вся беда в том, что контейнерная площадка находится на попечении двух управляющих компаний: «Жилье-26» и «Уютный дом». Ветки приносят с разных территорий, а вопрос об их вывозе еще не решен. Татьяна Ивановна слышала, как начальство давало задание дворнику.

«Ему сказали: «Ломай и кидай в контейнер». Это он сколько будет ломать? Он и так везде и кустарнички, и цветочки прибирает, кто сухостой к двери положит - убирает. А ветки он аккуратненько сложил, слава богу, а то бурелом был», - добавила женщина.

Куча лежит больше двух месяцев. Татьяна Ивановна припомнила, что в прошлом году уже была аналогичная ситуация - гора веток гнила примерно с полгода.

Смотреть на все это через прутья сушилки, конечно, неприятно, зато безопасно. Ветер не повалит деревья прямо на голову.