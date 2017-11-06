06.11.2017 | 12:56

Мимо дома № 14 на улице Титова пройти можно только по остаткам отмостков и настилам. По-другому прохожие рискуют угодить в жижу: весь двор залит водой и полон грязи, и пробраться по такому болоту можно только в резиновых сапогах.

«Это всегда! Вот сколько я в городе живу, 50 с лишним лет, всегда здесь грязь, болото. Хоть и дворник работает, убирается, все равно такая же грязь», - рассказала местная жительница.

Вероятно, винить нужно неудачную проектировку микрорайона. При строительстве домов было необходимо предусмотреть или систему ливнеприемников, или поднимать уровень этого двора, чтобы вода самотеком уходила отсюда. Но ни того, ни другого нет, плюс проблемы со старым асфальтом.

«Как были ямы, так и есть. Вот и обходи, как хочешь, или там, или здесь, где почище - там и ходим. Сапоги резиновые носим, дети ходят по грязи», - добавила женщина.

Соседние дворы, кстати, намного чище - взять, к примеру, 10-й дом. Там сухо и асфальт целый.