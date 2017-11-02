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Из жизни | Пензячка встретила необычное животное на улице Суворова

02.11.2017|16:46
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Жительница Пензы обратилась в «Службу 11» с сообщением об увиденном ею на улице города необычном животном. Снег засыпал следы, но у женщины осталась нечеткая фотография зверя. Она встретилась с ним у Дома адвоката на улице Суворова.

«Я подумала, что это обезьянка. Я из машины выбежала, начала фотографировать. А он такой суматошный! Главное дело, прыгает, прыгает по этой лестнице. Поэтому фотография такая смазанная. И все… И он лезет ко мне в машину, а у меня ребенок был в машине маленький. Я говорю, сейчас напугается и все», - рассказала Татьяна.

Женщина предположила, что это лемур, она подобных видела в Пензенском зоопарке. Но в зоопарке все приматы оказались на месте.

И все-таки по фото определить зверя сложно. Им мог оказаться енот или сурикат.

Вполне вероятно, что беглец содержался у кого-то в квартире. Объявлений о купле-продаже экзотических животных в Интернете тысячи, необычный товар предлагают и в Пензе.

Камеры видеонаблюдения у Дома адвоката ничего не зафиксировали. Прохожих опросили, но безрезультатно - зверек улизнул очень быстро.

«Если он сбежал, значит, условия не позволяли», - предположил прохожий пензенец.

Случаи находок экзотических существ нередки.

В 2002 году тигровый питон-альбинос лежал прямо на улице, а в охлаждающем резервуаре стадиона «Темп» вылавливали крокодила, который раньше жил у владельца коттеджа.

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Гость|02.11.2017 18:39|

Да это кошка валерьянки нализалась и носится!

Гость|02.11.2017 18:49|

Это была чупакабра!Бойтесь люди!

И продолжайте прикармливать бродячих животных.

Имя: Гость
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