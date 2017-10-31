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Из жизни | В доме № 17 на проспекте Победы провисли потолочные плиты

31.10.2017|14:02
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Света в бывшем общежитии на проспекте Победы, 17, нет с тех пор, как начали протекать трубы. Это длилось несколько дней - бетонные плиты потолка первого этажа потемнели от влаги, набухли и словно провисли.

Жительница дома Наталья Павловна сильно разбила голову: она упала на кухне, поскользнувшись в темноте.

«Вот на этом месте поскользнулась, в коридорчике. Здесь у нас линолеум, и тряпка была, а мне сюда надо было прийти за кастрюлей. И я поскользнулась и головой стукнулась об угол стола», - рассказала и показала женщина.

Представители управляющей компании появились не сразу, по первой жалобе, а после того, как пострадала Наталья Павловна. Единственная мера, которую они приняли, - перекрыли стояк.

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