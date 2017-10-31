На недавно открытой стеле «Во славу русского оружия», части масштабного комплекса, гость из Томска заметил досадную ошибку. Теперь на мемориальной плите лишь следы от слова, из-за которого разгорелись страсти.
«На стеле у вас, где герои-афганцы и так далее, есть металлические монументы. И вот под Брусиловым написано «георгиевский ковалер». Это меня удивило. Как это произошло, непонятно», - рассказал заметивший ошибку Владимир.
«В слове «кавалер» допущена грубейшая ошибка. Это безударная гласная, которая не проверяется ударением, обычно это изучается в школе как словарное слово. И действительно, если мы откроем словарь, самый обычный орфографический словарь русского языка, то это слово мы здесь найдем, и пишется оно через гласную букву «а» - «кавалер», - прокомментировала старший преподаватель кафедры ПГУ Наталья Куприянова.
Спустя полтора месяца заказчики монумента убрали эту нелепость, просто срезав слова «георгиевский ковалер» с плиты. Обидно стало за Иванникова И. П., автора высказывания о генерале Брусилове - вот так, одним движением болгарки его просто словно лишили почетного звания.
При сборе информации об этом человеке был обнаружен странный факт.
В нескольких источниках упоминается П. И. Иванников - Прокофий Игнатьевич Иванников. В 1916-м он служил в армии генерала Брусилова, награжден Георгиевским крестом IV степени, воевал в Великую Отечественную. Прокофию Игнатьевичу приписывают авторство строк о брусиловском прорыве. Информации об Иванникове И. П. - георгиевском кавалере найти не удалось. Ошибка на плите, похоже, уже не техническая, а историческая.
Кстати, еще с десяток пунктуационных ляпов, недочеты с пробелами, кавычками так и красуются на стеле «Во славу русского оружия».
Это прекрасная новость. Она показывает истинное отношение к истории, и образовании в целом. При чем всех участников этого проекта. Вот, кстати, в СССР за это могли посадить.
Я очень рад, что вся эта возня с патриотизмом просто игра, фейк. Молодежь мы не потеряли.