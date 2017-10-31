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Из жизни | На стеле «Во славу русского оружия» найдены новые ошибки

31.10.2017|18:58
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На недавно открытой стеле «Во славу русского оружия», части масштабного комплекса, гость из Томска заметил досадную ошибку. Теперь на мемориальной плите лишь следы от слова, из-за которого разгорелись страсти.

«На стеле у вас, где герои-афганцы и так далее, есть металлические монументы. И вот под Брусиловым написано «георгиевский ковалер». Это меня удивило. Как это произошло, непонятно», - рассказал заметивший ошибку Владимир.

«В слове «кавалер» допущена грубейшая ошибка. Это безударная гласная, которая не проверяется ударением, обычно это изучается в школе как словарное слово. И действительно, если мы откроем словарь, самый обычный орфографический словарь русского языка, то это слово мы здесь найдем, и пишется оно через гласную букву «а» - «кавалер», - прокомментировала старший преподаватель кафедры ПГУ Наталья Куприянова.

Спустя полтора месяца заказчики монумента убрали эту нелепость, просто срезав слова «георгиевский ковалер» с плиты. Обидно стало за Иванникова И. П., автора высказывания о генерале Брусилове - вот так, одним движением болгарки его просто словно лишили почетного звания.

При сборе информации об этом человеке был обнаружен странный факт.

В нескольких источниках упоминается П. И. Иванников - Прокофий Игнатьевич Иванников. В 1916-м он служил в армии генерала Брусилова, награжден Георгиевским крестом IV степени, воевал в Великую Отечественную. Прокофию Игнатьевичу приписывают авторство строк о брусиловском прорыве. Информации об Иванникове И. П. - георгиевском кавалере найти не удалось. Ошибка на плите, похоже, уже не техническая, а историческая.

Кстати, еще с десяток пунктуационных ляпов, недочеты с пробелами, кавычками так и красуются на стеле «Во славу русского оружия».

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Гость|31.10.2017 19:22|

Это прекрасная новость. Она показывает истинное отношение к истории, и образовании в целом. При чем всех участников этого проекта. Вот, кстати, в СССР за это могли посадить.

Я очень рад, что вся эта возня с патриотизмом просто игра, фейк. Молодежь мы не потеряли.

Гость|31.10.2017 19:35|

А может это хайп?

Гость|31.10.2017 19:38|

А почему селу Героев не любят, там совсем не видно имён Кижеватова, Самокутяева и других героев и никому до этого нет дела. Вот при вскрытии письма потомкам посмотрите.

Гость|31.10.2017 19:42|

Гость писал(a):

А может это хайп?
эот не хайп, а стёб...

Гость|31.10.2017 19:44|

Пусть лучше грамматическая ошибка,чем историческая диверсия,как было с памятниками в Москве (с немецким оружием),или открытками.

Гость|31.10.2017 19:46|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А может это хайп?
эот не хайп, а стёб...
Это Буртассия, детка.

Гость|31.10.2017 19:56|

Гость писал(a):

Это Буртассия, детка.
Вот именно. А то диверсия.., может ещё Обаму вспомните.

Просто это никому не нужно в реальности, и никакого значения этот памятник вообще не имеет.

Молодежи не интересна военная тема, а уж "афганцам" лучше бы вообще молчать о своих "подвигах".

Путин отсталый, и нас в прошлое тянет.

Гость|31.10.2017 20:02|

опять виноват путин, а он здесь каким боком?))

Гость|31.10.2017 20:08|

Гость писал(a):

опять виноват путин, а он здесь каким боком?))
Он не боком, а во весь рост. Все эти памятники военные стали после 2008 г. появлятся. С началом агрессивной внешний политики. Ведь памятники всегда ставят настоящему, а не прошлому.

Имя: Гость
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