31.10.2017 | 18:58

На недавно открытой стеле «Во славу русского оружия», части масштабного комплекса, гость из Томска заметил досадную ошибку. Теперь на мемориальной плите лишь следы от слова, из-за которого разгорелись страсти.

«На стеле у вас, где герои-афганцы и так далее, есть металлические монументы. И вот под Брусиловым написано «георгиевский ковалер». Это меня удивило. Как это произошло, непонятно», - рассказал заметивший ошибку Владимир.

«В слове «кавалер» допущена грубейшая ошибка. Это безударная гласная, которая не проверяется ударением, обычно это изучается в школе как словарное слово. И действительно, если мы откроем словарь, самый обычный орфографический словарь русского языка, то это слово мы здесь найдем, и пишется оно через гласную букву «а» - «кавалер», - прокомментировала старший преподаватель кафедры ПГУ Наталья Куприянова.

Спустя полтора месяца заказчики монумента убрали эту нелепость, просто срезав слова «георгиевский ковалер» с плиты. Обидно стало за Иванникова И. П., автора высказывания о генерале Брусилове - вот так, одним движением болгарки его просто словно лишили почетного звания.

При сборе информации об этом человеке был обнаружен странный факт.

В нескольких источниках упоминается П. И. Иванников - Прокофий Игнатьевич Иванников. В 1916-м он служил в армии генерала Брусилова, награжден Георгиевским крестом IV степени, воевал в Великую Отечественную. Прокофию Игнатьевичу приписывают авторство строк о брусиловском прорыве. Информации об Иванникове И. П. - георгиевском кавалере найти не удалось. Ошибка на плите, похоже, уже не техническая, а историческая.

Кстати, еще с десяток пунктуационных ляпов, недочеты с пробелами, кавычками так и красуются на стеле «Во славу русского оружия».