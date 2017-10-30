30.10.2017 | 13:39

Рядом с домом № 180 на улице Терновского сразу две проблемы для автомобилистов. Первая располагается за девятиэтажкой - тут траншея.

«Она глубокая, а к весне провалится еще больше. Здесь закладывали кабель, прошло больше месяца, как работы были выполнены, но траншею не заделали. Любой подрядчик, берущий подряд на проведение земляных работ, обязан не только заложить в землю материальную ценность, но и обязан обеспечить благоустройство», - возмутился один из местных жителей Игорь Борисович.

Поток машин большой. Многие из них (те, что с низкой посадкой) задевают неровность.

«Чиркают. Вот, пожалуйста, водитель - он здесь чиркал. А я, слава богу, не чиркал, как-то объезжать умудряюсь», - добавил горожанин.

«Сейчас уже приспособился, объезжаю. А на первых порах долбил машину будь здоров: и бампер, и пороги», - пожаловался другой автомобилист Валерий Николаевич.

Второе, еще более опасное место находится во дворе. Участок коварен тем, что не при всякой погоде заметен.

«В эту яму угодило пять машин. Когда дождик, слякоть - все залито, не видно. Даже ямки поменьше не видно, все заливается водой. Водитель думает, что уступит место встречной машине, и сюда попадает», - пояснил Игорь Борисович.

Эта яма тоже появилась по вине нерасторопной коммунальной организации: около месяца назад тут был прорыв труб.

«Они искали место аварии, в трех местах нашли. Вот лежат остатки бордюра, а вот тут у нас детская площадка. Заявку в городскую администрацию я сделал по телефону в прошлую пятницу. Хоть от них, может быть, какой-то толк будет, надеюсь. Но фирма, которая производила здесь ремонтные работы по устранению утечки горячей воды, меры никакие не приняла», - рассказал и показал мужчина.

Как минимум один владелец поврежденной иномарки вызывал на место сотрудников ГИБДД и грозился пойти в суд.