27.10.2017 | 13:51

Прошло больше 10 лет, как Владимир Курятников перестал возглавлять городское предприятие, занимающееся перевозками горожан на троллейбусах. Но судьбой электрического транспорта он интересуется до сих пор - как в Пензе, так и за рубежом. В свое время он проходил курсы повышения квалификации в других странах, перенимал опыт.

«В Риме троллейбус ходит только в центре города - снимают токоприемники и на аккумуляторах ездят. Автобусы в Риме не пускают уже давно», - рассказал экс-директор МУП «Горэлектротранс» Владимир Курятников.

В Пензе за последние годы с троллейбусами чего только не было: и скандалы с выплатами работникам, и банкротство транспортной организации с передачей имущества в муниципальную казну, а еще ликвидация двух депо, сокращение количества маршрутов, передача машин в введение «Пензалифта». Привлечь пассажиров пытались и бесплатным Wi-Fi, и с помощью билетов с лотереей.

Экс-транспортник говорит, все идет к тому, что «рогатые» и вовсе исчезнут с улиц Пензы. А истоки проблем, считает он, кроются в 60-х годах прошлого века, когда за поездку люди стали платить пять копеек - вне зависимости от протяженности пути.

«Как только стали применять пятак, стали работать в убыток. Вот межгород людей возит - естественно, там прибыль: там оценивают провоз на расстояние одного километра одного пассажира», - сравнил Владимир Иванович.