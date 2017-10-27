Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 окт 2017|19:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+5oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

Из жизни | Бывший директор МУП «Горэлектротранс» беспокоится о судьбе троллейбусов

27.10.2017|13:51
Печать

Прошло больше 10 лет, как Владимир Курятников перестал возглавлять городское предприятие, занимающееся перевозками горожан на троллейбусах. Но судьбой электрического транспорта он интересуется до сих пор - как в Пензе, так и за рубежом. В свое время он проходил курсы повышения квалификации в других странах, перенимал опыт.

«В Риме троллейбус ходит только в центре города - снимают токоприемники и на аккумуляторах ездят. Автобусы в Риме не пускают уже давно», - рассказал экс-директор МУП «Горэлектротранс» Владимир Курятников.

В Пензе за последние годы с троллейбусами чего только не было: и скандалы с выплатами работникам, и банкротство транспортной организации с передачей имущества в муниципальную казну, а еще ликвидация двух депо, сокращение количества маршрутов, передача машин в введение «Пензалифта». Привлечь пассажиров пытались и бесплатным Wi-Fi, и с помощью билетов с лотереей.

Экс-транспортник говорит, все идет к тому, что «рогатые» и вовсе исчезнут с улиц Пензы. А истоки проблем, считает он, кроются в 60-х годах прошлого века, когда за поездку люди стали платить пять копеек - вне зависимости от протяженности пути.

«Как только стали применять пятак, стали работать в убыток. Вот межгород людей возит - естественно, там прибыль: там оценивают провоз на расстояние одного километра одного пассажира», - сравнил Владимир Иванович.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!