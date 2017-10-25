25.10.2017 | 18:46

По адресу Калинина, 100, журналистов программы «Служба 11» вызывала одна активистка, а встречать вышла целая делегация. На повестке дня - запах, сырость, насекомые.

«В нашем подъезде теплопункт, там сутками, не то что сутками - годами, течет все время вода. Сырость, сырость, сырость… И вода эта попадает в подвал - комары роем летают и зимой, и летом, и сейчас. Мы спать не можем!» - пожаловалась местная жительница Анастасия Александровна.

«В первом подъезде постоянно парит - там развод отопительной системы по стоякам. Постоянно, как дают отопление, идет пар. В подъезде все мокрое: и стены мокрые, и лестница мокрая, когда тепло. Комары постоянно, запах из канализации», - подтвердил один из соседей Сергей Владимирович.

«Мы заявление в прошлом году написали, ходили дважды, обращались. Недавно в этом месяце я ходила к управляющему, он говорит: «У нас денег нет». Я говорю: «А куда же деньги дели? С каждой квартиры по 600 рублей». Он: «Вам отремонтировали крышу». Крыша у нас текла, но ее же не всю отремонтировали, просто заделали и все», - рассказала жительница дома Татьяна Николаевна.

Страдают не только постоянные обитатели дома, но и те, кто приходит сюда по делам. На первом этаже находится почта. Жители за собственный счет пытались исправить ситуацию с запахом.

«А вонь… Мы вот же даже нанимали, сами закрывали место, где течет подвал, замуровали, чтобы не так комары летели», - добавила Анастасия Александровна.

Жителям посоветовали сменить управляющую компанию, закон это позволяет сделать. Но собственники квартир посетовали на то, что в основном люди в доме неактивные и пожилые, им не до того. Вероятно, поэтому коммунальщики так относятся к своим обязанностям.