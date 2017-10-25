25.10.2017 | 13:27

Жителей старых домов на Стрельбищенской улице возмутило нарушенное обещание строителей, возводящих высотки по соседству.

Стройка длится давно, большегрузы раньше выбирали объездной путь, но потом разрушили дорогу, которой пользовались старожилы. Люди ходили к начальникам объекта, и те вроде как дали слово прибрать за собой.

«Мы понимали, что осенью будет вот так, как сейчас: вся жижа течет сюда с дороги. Это вот сегодня песочком подсыпали, а так здесь пройти было нельзя. И кроме как вот таких «красивых» галош, я ничего не могу здесь надеть - туфли мне жалко, сапожки тоже жалко. Ну как это так?» - возмутилась одна из местных жителей Марина Юрьевна.

Песочек не спасает, он только на время впитывает жидкость и лишь несколько секунд после отсыпки смотрится красиво. А если на него элементарно шагнуть, можно по щиколотку провалиться.

Автомобилям приходится еще труднее: колеса тонут, днище царапается.

«Дорогу нам обещали здесь заасфальтировать, отремонтировать, благоустроить территории в 2013 году. Но вот по сей день мы месим грязь. Смотрите на наше благоустройство - мусорку с соседних домов вывезли сюда, к нам под окна. Все-все вообще разрушили! У нас была прекрасная дорога, асфальтированная, а теперь мы по колено в грязи!» - рассказала и показала местная жительница Наталья Викторовна.

Журналисты программы «Служба 11» поинтересовались у рабочих, будут ли они засыпать хотя бы щебень, но те сослались на начальника, которого и след простыл, как только он увидел съемочную группу. Вопрос, будет ли твердое покрытие на скользкой дорожке, так и не прояснился.