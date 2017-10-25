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Из жизни | Кузнечане обеспокоены судьбой обессилевшей неясыти

25.10.2017|14:57
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В среду, 25 октября, в социальной группе «Подслушано в Кузнецке» читательница опубликовала фото совы с подписью: «Вот такое чудо я нашла. Ему нужна помощь ветеринара. Кто это, сова или филин?» Автор поста также сообщала, что птица сидит возле двери в подвал многоквартирного дома и выглядит вялой.

Кузнечане активно обсуждают в комментариях состояние неясыти (именно к этому роду принадлежит сова). Многие советуют посадить птицу повыше, чтобы ее не достали кошки и собаки, и предполагают, что ночное животное просто ослепил дневной свет.

Одна из читательниц, отрекомендовавшись ветеринарным врачом, специализирующимся на совах, констатирует, что неясыть находится в сильном угнетении и может погибнуть. «Птицу нужно срочно забирать с улицы», - считает она, а также публикует ссылку на список центров и волонтеров и советы, что делать с хищницей.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области пытаются спасти сов. В

Бековском районе семья выходила птенца неясыти, обнаруженного на подворье и находившегося в шоковом состоянии. А жители улицы Антонова в Пензе спасли сову от ворон, а затем вывезли в лес и отпустили.

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Гость|25.10.2017 15:29|

Все кузнечане или не все обеспокоены?

Гость|25.10.2017 15:34|

Гость писал(a):

Все кузнечане или не все обеспокоены?
Вас это беспокоит?

Гость|25.10.2017 15:36|

а мы королька в городе подобрали.

Имя: Гость
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