25.10.2017 | 14:57

В среду, 25 октября, в социальной группе «Подслушано в Кузнецке» читательница опубликовала фото совы с подписью: «Вот такое чудо я нашла. Ему нужна помощь ветеринара. Кто это, сова или филин?» Автор поста также сообщала, что птица сидит возле двери в подвал многоквартирного дома и выглядит вялой.

Кузнечане активно обсуждают в комментариях состояние неясыти (именно к этому роду принадлежит сова). Многие советуют посадить птицу повыше, чтобы ее не достали кошки и собаки, и предполагают, что ночное животное просто ослепил дневной свет.

Одна из читательниц, отрекомендовавшись ветеринарным врачом, специализирующимся на совах, констатирует, что неясыть находится в сильном угнетении и может погибнуть. «Птицу нужно срочно забирать с улицы», - считает она, а также публикует ссылку на список центров и волонтеров и советы, что делать с хищницей.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области пытаются спасти сов. В

Бековском районе семья выходила птенца неясыти, обнаруженного на подворье и находившегося в шоковом состоянии. А жители улицы Антонова в Пензе спасли сову от ворон, а затем вывезли в лес и отпустили.