24.10.2017 | 12:06

Житель дома № 39 на улице Циолковского Виктор Александрович забил тревогу: лежащие на здании деревья могут повредить крышу. Но коммунальные службы его так и не услышали.

Посаженные несколько десятков лет назад великаны вымахали выше дома, а их кроны раскинулись во все стороны.

«Ложатся ветки на крышу, елозят, а крыша у нас плоская, покрыта рубероидом. В любое время может порваться. Никому дела нет. Ходил в ЖКО - бесполезно, никто внимания не обращает на это», - рассказал о тщетных попытках решить проблему Виктор Александрович.

Мужчина даже написал заявление, как и положено, в двух экземплярах. По закону коммунальщики обязаны или отреагировать, или дать ответ обратившемуся, но ни того ни другого до сих пор не произошло. А ведь приближается зима, самое опасное для кровли время. Крона примерзает к дому, а потом из-за ветра дерево колышется и тянет за собой верхний слой крыши.

«Бывает погода такая, мокрый снег - ветки ложатся и на балконы, примерзают. Их надо срочно отпилить!» - посетовал обеспокоенный пензенец.

Из-за бездействия специалистов управляющей компании возникают подозрения, что они имеют злой умысел. Для того чтобы удалить несколько веток, нужны тысячи рублей на вышку и зарплату работника с пилой, а если подождать, когда кровля потечет, с дома получится списать уже десятки тысяч, если не сотни. Ремонт крыши - дорогостоящее занятие.