24.10.2017 | 15:12

Начинать замену сетей во дворе дома № 21 на проспекте Строителей в октябре и при этом растягивать работу как можно дольше становится традицией. Подобную картину местные жители уже наблюдали в 2015 году: пар, траншея и моросящий на трубы дождь - и при этом никого из коммунальщиков. Тогда работы велись на протяжении двух недель.

«Прорыв был, вот они заменили, отопление дали 10-го числа, ну и все. Видно, что дымится - починили не целиком, дальше, наверное, надо копать», - рассказал тогда местный житель Юрий Иванович.

Спустя два года история повторяется. Правда, роют уже не на территории стоянки, а рядом, в нескольких метрах. В остальном ничего не изменилось: все те же горы земли, зауженная проезжая часть, пар - и никого из тепловиков на протяжении долгого времени.

После того как журналисты программы «Служба 11» сняли сюжет, на проспект Строителей приехала бригада и принялась за работу.