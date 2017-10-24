Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 окт 2017|20:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.69  |  $  57.59
 

Из жизни | На проспекте Строителей история с трубами двухлетней давности повторяется

24.10.2017|15:12
Печать

Начинать замену сетей во дворе дома № 21 на проспекте Строителей в октябре и при этом растягивать работу как можно дольше становится традицией. Подобную картину местные жители уже наблюдали в 2015 году: пар, траншея и моросящий на трубы дождь - и при этом никого из коммунальщиков. Тогда работы велись на протяжении двух недель.

«Прорыв был, вот они заменили, отопление дали 10-го числа, ну и все. Видно, что дымится - починили не целиком, дальше, наверное, надо копать», - рассказал тогда местный житель Юрий Иванович.

Спустя два года история повторяется. Правда, роют уже не на территории стоянки, а рядом, в нескольких метрах. В остальном ничего не изменилось: все те же горы земли, зауженная проезжая часть, пар - и никого из тепловиков на протяжении долгого времени.

После того как журналисты программы «Служба 11» сняли сюжет, на проспект Строителей приехала бригада и принялась за работу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!