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Из жизни | С наступлением холодов пензенцы стали обустраивать домики для кошек

23.10.2017|12:50
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С наступлением отопительного сезона жители города снова начали обустраивать домики на теплотрассе для бродячих кошек. Благо камеры и колодцы в Пензе почти везде неплотно закрыты - есть много мест свободного доступа поближе к горячим коммуникациям. Бездомных пушистиков подкармливают, защищают от недоброжелателей, которых немало. Пензенцы по-разному относятся к кошачьим поселениям.

«Плохо я отношусь», - высказалась одна из горожанок.

«Куда их? Если бы был приют, но всех вместить тоже невозможно. Люди же не разводят их специально, кошки, сами понимаете - природа, плодятся сами по себе. И люди добрые ходят и подкармливают. Ну а как быть? Посоветуйте», - задала вопрос другая местная жительница.

Ответа на него нет. В городском бюджете отсутствуют свободные средства для оснащения питомников, а крохотных вложений неравнодушных недостаточно. И если для собак построили пункт передержки, пусть всего на 30 мест, то для кошек нет ничего, кроме таких домиков на теплотрассах и плошек в подъездах.

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Гость|23.10.2017 19:47|

предлагаю - чехлы на сидения делать в авто из меха ....

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