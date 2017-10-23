23.10.2017 | 12:24

Участок дороги в Белинском районе, соединяющий Чернышево и Корсаевку, оказался буквально перепахан. Техника на ремонтируемом участке отсутствует, и людям остается только догадываться, будут ли как-то продолжать работы или вместо полотна здесь останется вздыбленный асфальт.

«Я стал свидетелем странного ремонта дороги на данном участке: асфальт просто пашут, а потом засыпают поверх всего щебень. На участке, где щебень уже уложен, его укатывают проезжающие машины, где асфальт только вспахан, проехать невозможно. Объезд на данном участке также не предусмотрен», - пожаловался в письме очевидец Руслан Юрьевич.

За комментариями журналисты программы «Служба 11» обратились в организацию, которая проводила работы. Там сообщили, что ничего критичного в этом подходе нет - таким необычным способом пытаются восстановить разрушенную за годы службы дорогу в условиях ограниченного бюджета. Денег на асфальтировку не хватит, поэтому дорога будет засыпана щебнем, который на целом полотне просто разлетится.

«На данном участке дороги производится ремонт дорожного покрытия: киркование дорожного полотна с добавлением щебня. Это производится для усиления основания. Отремонтирован будет участок в 13 километров. На данный момент работы уже завершаются», - прокомментировал эксперт Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Андрей Шорников.