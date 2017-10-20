20.10.2017 | 13:58

На проспекте Строителей за домом № 51 опять ремонтируют трубы. Первый этаж едва не полностью завален кучами из траншеи, из окон почти ничего не видно.

«За полтора года это шестой раз. И все в одном и том же месте! Когда зароют, неизвестно, а горячая вода то есть, то нет. Сейчас вот соседи говорят, что отопления нет», - рассказал местный житель Вячеслав Яковлевич.

Изначально именно он позвонил и сообщил о проблеме журналистам «Службы 11». Но стоило только приехать съемочной группе, как каждый пятый прохожий захотел пожаловаться на частые отключения горячей воды.

«Неудобства мы испытываем все, все жильцы этого дома. Если нам уже шестой раз копают за полтора года, то периодически отключают и холодную, и горячую воду», - поделилась проблемой жительница дома Ольга Анатольевна.

Люди интересуются, на что идут крупные суммы в квитанции за отопление и горячую воду, ведь в тариф входит и составляющая на замену устаревших сетей, а на практике получается, что коммуникации в основном только латают.

«Да к работягам, наверное, нет придирок никаких - их посылают. Но ты, начальник-то, приезжай, посмотри и сделай раз и навсегда!» - посетовал Вячеслав Яковлевич.

Рабочие пообещали завершить работу в течение нескольких часов. Они сообщили, что тут произошел прорыв после ремонта, из-за которого дело затянулось. Сказалась на сроках и недавняя авария горводоканала: по шахтам холодная жидкость пошла в подвалы, полностью их затопив, и попала в траншею тепловиков, обрушив часть земляной стены ямы. Пришлось откачивать воду, поднимать грунт. Зато после всех происшествий принято решение не латать трубы, а заменить. Правда, только на этом участке.