19.10.2017 | 14:06

Американский супергерой Железный Человек, путешествующий по России с аккордеоном наперевес, залетел в Пензу. На самом деле это уличный музыкант из Волгограда по имени Алексей. Бродячий артист ездит по городам страны и радует жителей виртуозной игрой и карнавальным костюмом.

«Реакция прохожих хорошая: многие подходят, садятся и слушают, фотографируются. Да, бывают моменты, когда какие-то и пьяные, скажем так, «докапываются». Когда-то с полицией стычки также бывают - пытаются доказать, что нельзя играть. Но в основном лояльно относятся и полиция, и все остальные», - рассказал музыкант.

Помимо консерваторского образования, Алексей обладает страстью к путешествиям и переодеваниям.

«Есть в планах еще перейти и к русским героям: сделать крокодила Гену, возможно с Чебурашкой, что, я думаю, шикарно зайдет. То есть в развитии будут еще и другие костюмы, и в другие города я буду заезжать», - поделился артист.

Железный Человек всемогущ и может без остановки исполнять композиции самых разных направлений, но раскрыть свою личность и показать лицо музыкант отказался, аргументировав это желанием сохранить загадочность образа.