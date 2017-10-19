19.10.2017 | 12:16

На улице Толстого развернулись очередные раскопки. В траншее на всеобщем обозрении трубы: куски новых спаяны со старыми. Это не единственный участок на небольшом отрезке - работы очень много, ведь 80% тепловых сетей изношены.

Местный житель Владимир Иванович уже несколько недель следит за перемещением коммунальщиков по улице.

«Закопали там, как въезжать на Толстого, а здесь нет. Выкопать выкопали, трубы заварили - и так и осталось. И еще туда ниже, к Ухтомского», - поделился информацией горожанин.

Народ лишен возможности нормального передвижения: куда ни пойдешь, уткнешься в траншею. Автомобилисты выискивают пути проезда по дворам. Всеобщее раздражение витает в воздухе.

«Да без конца раскапывают! Закопают, опять раскопают», - высказала негодование пензячка.

«Вытащили, заплатку сделали, опять закопали. Ну как так можно? Здесь вообще неудобства: железная дорога рядом, машины ездят везде, одни производства, одни везде машины подъезжают… Невозможно здесь вообще нормально проживать!» - пожаловалась еще одна местная жительница.