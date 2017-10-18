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Из жизни | Жители Бакинской улицы борются за тишину и спокойствие

18.10.2017|12:04
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Жители Бакинской и ближайших улиц забаррикадировали дорогу, ведущую к реке Пензе. Поводом для принятия столь крайних мер стали люди, приезжающие к водоему отдохнуть.

Один из коренных обитателей, пожелавший не называть своего имени, рассказал о неудобствах, причиненных любителями пикников. С его слов, летом и в начале осени слишком много машин сворачивало к берегу. Гости городской окраины прибывали с мощной аппаратурой, способной издавать очень громкие звуки. Ночью шум становился невыносимым.

Выяснять отношения с нетрезвыми людьми жители благоразумно не стали, но кто-то из местных завалил дорогу ветками и прутьями. Эта мера оказалась действенной - на берегу и на улице воцарилась тишина.

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