18.10.2017 | 18:28

В Ахунах, около торгового центра, старое дерево рухнуло под напором стихии, накрыв собой три машины. Всего один порыв ветра - и сразу несколько автомобилистов схватились за голову.

«Мы сидели, работали. Был слышен удар. У соседней машины сработала сигнализация. Мы вышли, а тут дерево лежит», - рассказала потерпевшая Анна Сенина.

«Приоре» Анны не повезло больше все: разбито стекло, помята дверь, повело стойку, ободрана краска. Иномаркам, припаркованным рядом, тоже досталось. Местные жители говорят, что давно били тревогу и призывали ответственные службы обратить внимание на опасные засохшие деревья. Если дерево неожиданно свалится, оно может кто-то покалечить.

«Здесь приезжала комиссия из горзеленстроя, начали кивать, что вроде этот участок сельхозинституту принадлежит. Две недели тому назад приезжал сюда начальник управления ЖКХ Гришин Андрей Васильевич. Я ему опять пальцем тыкала на эти деревья», - пожаловалась на бездействие органов власти жительница Пензы Нина Беликова.

К счастью, никто из людей не пострадал. Автомобилисты намерены оценить ущерб, нанесенный рухнувшей сосной, и взыскать его с организации, которая должна была следить за порядком на данной территории.