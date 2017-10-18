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Из жизни | Рухнувшая в Ахунах сосна накрыла три машины

18.10.2017|18:28
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В Ахунах, около торгового центра, старое дерево рухнуло под напором стихии, накрыв собой три машины. Всего один порыв ветра - и сразу несколько автомобилистов схватились за голову.

«Мы сидели, работали. Был слышен удар. У соседней машины сработала сигнализация. Мы вышли, а тут дерево лежит», - рассказала потерпевшая Анна Сенина.

«Приоре» Анны не повезло больше все: разбито стекло, помята дверь, повело стойку, ободрана краска. Иномаркам, припаркованным рядом, тоже досталось. Местные жители говорят, что давно били тревогу и призывали ответственные службы обратить внимание на опасные засохшие деревья. Если дерево неожиданно свалится, оно может кто-то покалечить.

«Здесь приезжала комиссия из горзеленстроя, начали кивать, что вроде этот участок сельхозинституту принадлежит. Две недели тому назад приезжал сюда начальник управления ЖКХ Гришин Андрей Васильевич. Я ему опять пальцем тыкала на эти деревья», - пожаловалась на бездействие органов власти жительница Пензы Нина Беликова.

К счастью, никто из людей не пострадал. Автомобилисты намерены оценить ущерб, нанесенный рухнувшей сосной, и взыскать его с организации, которая должна была следить за порядком на данной территории.

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Гость|18.10.2017 20:02|

Писали,просили- спилите сосну! В зеленхозе и ЖКХ города ответ -нет денег.Теперь найдут! Писали, просили - Поставте знак - это не актуально.Пока не задавили ребенка. Теперь все засуетились! Почему чиновники ничего не хотят делать пока не случится ЧП???

Гость|18.10.2017 20:13|

природа мстит!!!

Гость|18.10.2017 20:26|

Это месть природы жоповозам за насилие над собой!

Гость|18.10.2017 20:28|

penzainform.ru писал(a):

старое дерево рухнуло под напором стихии, накрыв собой три машины
Правильно СДЕЛАЛО !!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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